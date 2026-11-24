Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- En un intento por avanzar en la investigación del doble homicidio de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ha decidido ofrecer recompensas que oscilan entre $5.000.000 y $10.000.000 para aquellos que puedan aportar información relevante sobre el caso. Ambos adolescentes, de 16 y 14 años respectivamente, fueron hallados asesinados en la localidad de Florencio Varela.

Fuentes cercanas a la investigación, citadas por la Agencia Noticias Argentinas, explicaron que esta medida se basa en el Decreto 2.052/98 y su modificatorio. Es importante destacar que quienes brinden información lo podrán hacer con reserva de identidad.

Las personas interesadas en colaborar deben dirigirse a los fiscales generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la provincia o a la Unidad Funcional de Instrucción N.° 1 Descentralizada de Florencio Varela, que está bajo la responsabilidad del fiscal Darío Provisionato. También se puede contactar a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, ubicada en la ciudad de La Plata, mediante el correo electrónico [email protected] o al teléfono 0221 429-3015, disponible de lunes a viernes entre las 08:00 y las 18:00.

Además, se ha solicitado al Ministerio de Comunicación Pública que realice una difusión masiva de esta iniciativa a nivel nacional y local, así como en las áreas relacionadas con el hecho, según se detalla en la resolución a la que tuvo acceso NA.

La recompensa será otorgada exclusivamente a aquellos que proporcionen información a las autoridades nacionales mencionadas anteriormente. La investigación del caso, que se caratula como homicidio criminis causa (matar para ocultar otro delito), enfrenta el desafío de seguir sin avances significativos después de 18 meses, ya que no se han realizado detenciones y los responsables siguen sin ser identificados.

La única pena prevista en este tipo de delitos es la prisión perpetua, de acuerdo con el artículo 80, inciso 7 del Código Penal. A pesar del tiempo transcurrido, el caso de Paloma y Josué continúa sin esclarecerse, dejando a sus familias en la incertidumbre y el dolor.