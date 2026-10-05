Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.
El sorteo número 13050 de la Quiniela Turista se realizó el lunes 5 de octubre a las 22:15, destacando el número 6193 en la cabeza, que se interpreta como "A primera (Enamorado)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13050 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 6193, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Enamorado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6193
2° 2890
3° 1727
4° 7137
5° 0892
6° 8769
7° 9948
8° 3966
9° 7862
10° 7264
11° 3954
12° 5761
13° 8588
14° 6997
15° 4821
16° 1267
17° 5207
18° 6259
19° 8287
20° 3098
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13050 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 5 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6193.
¿Qué significa el número 6193?
Se interpreta como "A primera (Enamorado)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 6193, 2° 2890, 3° 1727, 4° 7137, 5° 0892.