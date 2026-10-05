Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.

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El sorteo número 13050 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 6193, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Enamorado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6193

2° 2890

3° 1727

4° 7137

5° 0892

6° 8769

7° 9948

8° 3966

9° 7862

10° 7264

11° 3954

12° 5761

13° 8588

14° 6997

15° 4821

16° 1267

17° 5207

18° 6259

19° 8287

20° 3098