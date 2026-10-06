Un misterioso agujero en la Luna podría ser la entrada a una cueva gigante

NASA eligió un proyecto liderado por el Planetary Science Institute para determinar si un agujero en la Luna, conocido como Marius Hill Pit, podría ser la entrada a una gran cueva subterránea. Este estudio tiene el potencial de ofrecer a los astronautas protección natural contra la radiación y las extremas variaciones de temperatura que se experimentan en la superficie lunar.

El proyecto recibirá financiamiento a través del programa Payloads and Research Investigations on the Surface of the Moon (PRISM) de NASA, que envía instrumentos científicos a la Luna mediante naves espaciales proporcionadas por empresas participantes en la iniciativa Commercial Lunar Payloads Services (CLPS).

El proyecto seleccionado, denominado Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation (GIMLI), será dirigido por el Director Asociado y Científico Senior Than Putzig. PSI colaborará con Honeybee Robotics, que construirá gran parte del equipo e instrumentación de la misión. Los instrumentos viajarán a bordo de un módulo de aterrizaje y un rover que serán proporcionados a través de la iniciativa CLPS. Además, PSI trabajará en asociación con la Agencia Espacial Noruega.

"GIMLI representa el tipo de ciencia planetaria ambiciosa que PSI fue creado para perseguir", expresó la Directora y CEO de PSI, Amanda Hendrix. "Than y su equipo están tomando una pregunta científica que hemos estado estudiando desde la órbita y han desarrollado una forma de investigarla directamente en la Luna. Estamos emocionados de que PSI lidere este esfuerzo y de asociarnos con NASA y Honeybee Robotics para aprender más sobre la Luna y su pasado volcánico".

Científicos que han estudiado la Luna desde la órbita han encontrado evidencia convincente de que podrían existir cuevas y tubos de lava ocultos bajo su superficie. GIMLI se concentrará en el Marius Hill Pit, una gran abertura ubicada en una de las regiones más volcánicamente variadas de la Luna. Al igual que otros pozos identificados en la Luna, el MHP podría proporcionar una entrada a estructuras subterráneas creadas por actividad volcánica antigua.

En lugar de depender únicamente de observaciones desde arriba, GIMLI ofrecerá a los investigadores la oportunidad de examinar el MHP directamente desde la superficie lunar.

Radar y sensores sísmicos buscarán un tubo de lava

"Siempre ha sido un deseo mío reintroducir métodos sísmicos de fuente activa intencionales en la ciencia planetaria, ya que esencialmente no se han utilizado desde que los astronautas del Apollo realizaron las primeras encuestas sísmicas en la Luna", compartió Putzig. "Combinar ese método con radar de penetración terrestre y mediciones de gravedad lo hace aún más emocionante, ya que estos métodos juntos nos permitirán obtener una comprensión mucho mejor de las propiedades del subsuelo, incluida la detección anticipada de un tubo de lava que se extienda desde el Marius Hill Pit".

Para investigar lo que se encuentra bajo tierra, GIMLI combinará radar de penetración terrestre, sensores sísmicos y un gravímetro. Las cámaras también fotografiarán la superficie lunar y las paredes expuestas del pozo. Usados juntos, estos instrumentos buscarán un posible vacío subterráneo que se extienda desde el MHP y, si se detecta uno, ayudarán a los científicos a estimar sus dimensiones.

Honeybee Robotics, una compañía de Blue Origin, será el socio comercial de PSI en el proyecto. La empresa proporcionará servicios de gestión del proyecto y construirá instrumentación para el sistema sísmico de fuente activa, el gravímetro y las cámaras. Honeybee Robotics también ayudará a integrar los instrumentos científicos en el módulo de aterrizaje y el rover. Junto con PSI, liderará las operaciones de los instrumentos una vez que la nave espacial llegue a la superficie lunar.

Incluso sin cueva se revelará nueva geología lunar

La misión podría producir importantes descubrimientos incluso si los investigadores no encuentran ninguna cueva o tubo de lava. Sus mediciones podrían ayudar a abordar otra pregunta importante: ¿cómo se formó el Marius Hill Pit?

Al examinar el material que rodea y se encuentra debajo del MHP, los científicos podrían obtener nuevas pistas sobre el origen del pozo, así como sobre la geología y la historia volcánica de la región más amplia.

El equipo también planea estudiar más que la posible estructura subterránea. El área circundante ha experimentado una larga historia de actividad volcánica, y las paredes del MHP exponen capas de regolito y flujos de lava que normalmente permanecen enterrados. Examinar estas capas podría mostrar cómo se movió la lava a través y por debajo del paisaje lunar y si las erupciones individuales estaban separadas por largos intervalos.

Los pozos lunares son valiosos no solo porque sus paredes exponen geología que de otro modo estaría oculta. Cualquier espacio subterráneo conectado a ellos también podría preservar evidencia de los procesos volcánicos que ayudaron a dar forma a la Luna.

Una ventana al pasado volcánico de la Luna

"Confirmar un tubo de lava sustancial nos daría una visión de cómo funcionó el volcanismo en la Luna", explicó Gareth Morgan, Científico Senior de PSI y Investigador Principal Adjunto del programa GIMLI. "Los tubos de lava son una característica común del volcanismo basáltico en la Tierra, por lo que identificarlos en la Luna significa que podríamos utilizar el conocimiento de tales cuevas terrestres para comprender mejor la historia lunar".

Además de PSI y Honeybee Robotics, el equipo de GIMLI incluye co-investigadores de Boise State University, Johns Hopkins University, el Lunar and Planetary Institute y la Universidad de Oslo. La Agencia Espacial Noruega proporcionará el radar de penetración terrestre.