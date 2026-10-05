Transporte interurbano de Córdoba: se normalizó el servicio, pero no se descartan más asambleas

El transporte interurbano de Córdoba circula con normalidad desde las 8 de este lunes, después de las asambleas de Aoita que paralizaron los servicios desde las 5 de la mañana. Sin embargo, el conflicto salarial continúa y el gremio, que está en estado de alerta, no descarta nuevas medidas.

El primer colectivo que partió desde la terminal de ómnibus de la capital cordobesa salió a las 7.40. Se trató de una unidad de Intercórdoba con destino a Sierras Chicas. A las 8 se normalizó la circulación en el resto de las empresas.

Los delegados de Aoita se reunían en la sede gremial para definir los próximos pasos, después de las asambleas realizadas en cada empresa. Por el momento, no se anunciaron horarios ni características de eventuales nuevas protestas.

Durante las primeras horas de la mañana, numerosos pasajeros esperaron en la terminal para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares. Algunos desconocían la convocatoria, mientras que otros habían decidido acercarse de todas maneras para abordar los primeros servicios disponibles.

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FOTO: Aoita no descarta más asambleas tras la medida de este lunes en el transporte interurbano de Córdoba. (Foto: Lucía González/Cadena 3)

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"Tengo que avisar. No queda otra", expresó uno de los usuarios que debía ingresar a trabajar a las 8 y que, por la interrupción, no llegaría a horario.

Las asambleas también afectaron al transporte urbano de localidades del interior, como Alta Gracia, Villa María, Río Cuarto y Carlos Paz, cuyos choferes están nucleados en Aoita.

El secretario gremial del sindicato, Claudio Luna, explicó a Cadena 3 que los trabajadores reclaman una recomposición salarial y que debatían cómo continuar si las negociaciones permanecían estancadas.

"No descartamos que pueda haber más asambleas. Siempre vamos a tratar de informarlas con el mayor tiempo posible para perjudicar menos a los usuarios", sostuvo.

Consultado por la falta de precisión de los horarios anunciados, Luna respondió que el comunicado del viernes había advertido que los servicios estarían afectados desde las primeras horas del lunes. También reclamó la intervención del Gobierno provincial para destrabar el conflicto.

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• El aumento del boleto y la negociación salarial

La protesta se produjo después de que el jueves las tarifas interurbanas aumentaran alrededor del 15% —un 14,68%, según precisó Luna—. Fue el segundo incremento del año, después del aplicado el 2 de enero.

El dirigente cuestionó que, pese a esa actualización, las empresas no presentaran una propuesta salarial en la reunión del viernes. "Ellos dijeron que no tienen absolutamente nada para ofrecer en la recomposición salarial que estamos pidiendo", afirmó.

"Si ellos reciben un incremento de tarifa, mínimamente algo seguramente podrían ofrecer", añadió. A primera hora, Luna había señalado que no hubo contactos durante el fin de semana y que todavía no existía una reunión prevista con las empresas para este lunes.

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• La posición de las empresas

Por su parte, el apoderado de Fetap, Alejandro Ugalde, aseguró a Cadena 3 que el incremento del boleto busca cubrir costos atrasados y resulta insuficiente para resolver los problemas económicos del sector.

Según sostuvo, el sistema tiene un déficit mensual cercano a los $5.000 millones. Explicó que las empresas habían solicitado una actualización tarifaria del 22% meses antes y que, durante la espera, se produjeron cambios en los costos que agravaron el desequilibrio.

Ugalde afirmó que la Provincia conoce la estructura de costos de las compañías y que reconoció el déficit, después de cinco meses de trabajo sobre la situación del transporte.

También señaló que las dificultades se reflejan en la postergación de la renovación de los colectivos y en la necesidad de recurrir a créditos bancarios y planes de pago de deudas fiscales. En ese marco, sostuvo que la extensión de la vida útil autorizada para las unidades evidencia los problemas para reemplazarlas.

"Realmente nos sorprende esta asamblea", expresó, aunque reconoció que la medida había sido anunciada el viernes. Argumentó que el plazo de pago todavía no había vencido y aseguró: "Nosotros venimos acompañando mes a mes con la inflación".

El representante empresarial indicó que habían mantenido conversaciones con el sindicato hasta el viernes y anunció que realizarían una presentación ante el Ministerio de Trabajo por las medidas de fuerza.

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Informe de Lucía González y Jorge Mercado