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Desafío Cura Brochero 2026 Notas

Desafío Cura Brochero: habrá traslado desde la llegada hasta la largada para los 52 km

La carrera, que se disputará el 10 y 11 de octubre en Traslasierra, Córdoba, suma un beneficio para quienes participen de la distancia de 52 km: el servicio de traslado desde el punto de llegada hasta el lugar de largada.

05/10/2026 | 18:18Redacción Cadena 3

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El Desafío Cura Brochero recorrerá los paisajes transerranos.

FOTO: El Desafío Cura Brochero recorrerá los paisajes transerranos.

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El Desafío Cura Brochero 2026 sumó un beneficio para los participantes de la distancia de 52 kilómetros, que podrán utilizar un servicio de traslado gratuito para facilitar la logística de la competencia.

La carrera se disputará el 10 y 11 de octubre en Traslasierra, Córdoba. Los ciclistas que elijan la distancia de 52 km podrán utilizar el traslado dispuesto para regresar desde San Pedro hasta Cura Brochero, punto de partida de la competencia.

El servicio no tendrá costo adicional, pero deberá solicitarse previamente a través del formulario de inscripción.

La propuesta busca facilitar la organización de los participantes durante la jornada y resolver el traslado una vez finalizado el recorrido.

Las inscripciones para la segunda edición del Desafío Cura Brochero continúan abiertas y pueden realizarse a través del sitio oficial de la competencia, haciendo click aquí.

Lectura rápida

¿Qué beneficio se ofrece a los participantes del Desafío Cura Brochero 2026? Se ofrece un servicio de traslado gratuito para los participantes de la distancia de 52 kilómetros.

¿Cuándo se llevará a cabo la carrera? La carrera se disputará el 10 y 11 de octubre.

¿Dónde se realizará el evento? El evento se realizará en Traslasierra, Córdoba.

¿Cómo pueden los ciclistas utilizar el servicio de traslado? Los ciclistas deben solicitar el servicio previamente a través del formulario de inscripción.

¿Por qué se implementa este servicio de traslado? Se implementa para facilitar la organización de los participantes y resolver el traslado una vez finalizado el recorrido.

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