Desvinculado de Racing, Marcos Rojo fue a ver el partido de Estudiantes ante los mendocinos

Marcos Rojo ya vive de cerca su regreso a Estudiantes. El defensor se acercó este lunes al Estadio UNO para acompañar a sus futuros compañeros en el encuentro frente a Gimnasia de Mendoza, mientras termina de completar los últimos pasos para volver a vestir la camiseta del club que lo formó.

El futbolista de 36 años arribó a La Plata luego de finalizar su vínculo con Racing, donde había llegado después de su salida de Boca. De esta manera, quedó allanado el camino para concretar su vuelta al Pincha, una posibilidad que se venía negociando desde hace varios días y que finalmente está a punto de hacerse oficial.

Para cerrar su salida de la Academia, Estudiantes abonó alrededor de USD 800 mil, mientras que Rojo resignó una deuda que Racing mantenía con él. Además, quedó planteada la posibilidad de que el conjunto de Avellaneda reciba un bono adicional si Estudiantes alcanza la final de la Copa Libertadores, competencia en la que el conjunto platense enfrentará a Flamengo en semifinales.

Su presencia en UNO tuvo además un significado especial. Se trató de su primer reencuentro con el público de Estudiantes desde su salida en 2020, después de haber regresado al club en algunas oportunidades como rival. En esos enfrentamientos recibió cuestionamientos de parte de los hinchas, aunque con el paso del tiempo su posible regreso comenzó a generar una recepción mucho más favorable.

El siguiente paso será este martes, cuando Rojo se someta a la revisión médica en City Bell. El plantel tendrá jornada libre después del encuentro ante Gimnasia de Mendoza, por lo que el defensor aprovechará para completar los estudios correspondientes antes de poner la firma.

Si no surge ningún tipo de inconveniente, firmará contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2027 y posteriormente se sumará a los entrenamientos en el Country Club de City Bell, donde quedará bajo las órdenes de Alexander Medina.

Su incorporación no estará limitada únicamente a la Copa Libertadores. La dirigencia también avanzó para que el defensor pueda ser inscripto ante la AFA y disputar el torneo local, algo que resultaba necesario para que pudiera participar de la segunda parte de la temporada. El gran objetivo, de todos modos, estará puesto en las semifinales de la Libertadores frente al conjunto brasileño.

Los números de Marcos Rojo en Estudiantes

La vuelta tendrá un fuerte componente emocional porque significará el regreso de un futbolista surgido de las divisiones inferiores del club. Será el tercer ciclo con la camiseta de Estudiantes, Rojo disputó 54 partidos oficiales, convirtió 4 goles y fue parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010.