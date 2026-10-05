Independiente arma el rompecabezas para enfrentar a Talleres

FOTO: El Chimy Avila es una de las dudas

Independiente encara la semana de trabajo con un panorama físico complejo de cara a la visita a Talleres en Córdoba. La baja confirmada es la de Maxi Meza, quien fue expulsado por doble amarilla en la dura derrota ante Instituto y deberá cumplir suspensión, pero a eso se suman cuatro jugadores que el cuerpo médico seguirá de cerca durante los próximos días para determinar si estarán en condiciones de ser tenidos en cuenta.

Ezequiel Chimy Avila sufrió un desgarro de grado 1 en el isquiotibial izquierdo, pero logró sumar minutos en el tramo final del último partido ante la Gloria. Si responde bien en los entrenamientos, podría reaparecer en el once titular ante el Matador.

Juan Arrayago es otra de las piezas que el DT espera recuperar. El defensor central de 17 años se perdió la última nómina por una sobrecarga en el muslo izquierdo, pero el bajo rendimiento de Calderón en la última actuación abre la puerta para su regreso a la zaga titular si supera la semana sin inconvenientes.

Más complicada es la situación de Facundo Zabala, que arrastra una pequeña fractura en el dedo gordo del pie. Si no llega en condiciones, el lateral izquierdo seguirá siendo ocupado por el juvenil Ramiro Martino, de 20 años, quien ya le ganó la pulseada al recién llegado Nahuel Banegas y también sumó minutos al ingresar desde el banco.

El cuarto nombre en observación es Josías Palais. El delantero se recuperó del corte en la cabeza que requirió siete puntos de sutura y ya no usa el casco ni tiene molestias mayores, aunque no sumó minutos ante Instituto.