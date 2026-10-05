FOTO: Limpian las paredes de la Catedral tras las pintadas de la Marcha del Orgullo.

Este lunes por la tarde comenzaron los trabajos de limpieza de las paredes de la Catedral de Rosario, luego de los daños ocasionados en el frente del templo durante la Marcha del Orgullo del último sábado.

Las paredes sobre calle Córdoba habían quedado cubiertas con pintura sintética de distintos colores tras el paso de la movilización. El párroco de la Catedral, Osvaldo Macerola, había calificado en Cadena 3 Rosario el episodio como “lamentable y doloroso” y señalado la necesidad de preservar el edificio.

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La intervención busca retirar las pintadas del frente del templo sin afectar el revestimiento de Piedra París. Según había explicado Macerola, no se trata de una superficie que pueda recuperarse simplemente con pintura, sino que requiere un tratamiento específico.

La Catedral había sido restaurada recientemente en el marco de las celebraciones por los 300 años de Rosario, con aportes de la Provincia, el municipio y fieles. El sacerdote había remarcado entonces la importancia de cuidar el patrimonio del edificio, considerado uno de los espacios históricos más importantes de la ciudad.

Los trabajos de limpieza comenzaron durante la tarde de este lunes y quedaron registrados en imágenes que acompañan esta nota.