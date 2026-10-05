Desafío Cura Brochero: cómo serán los recorridos de 52 y 118 kilómetros

Traslasierra se prepara para recibir la segunda edición del Desafío Cura Brochero, una competencia de mountain bike que propone recorrer los paisajes y caminos históricos vinculados al santo cordobés. El evento se desarrollará el 10 y 11 de octubre de 2026, con epicentro en San Pedro, en el departamento San Alberto.

La propuesta combina deporte, naturaleza y turismo a través de distintos puntos de la región que mantienen una relación con la historia del Cura Brochero. Para esta segunda edición, la organización diseñó dos alternativas de competencia: 52 y 118 kilómetros, pensadas para participantes con distintos niveles de experiencia y preparación.

Dos distancias para afrontar el desafío

El recorrido de 52 kilómetros representa la alternativa de menor extensión dentro de la competencia. Está pensado para quienes buscan participar de la experiencia del Desafío Cura Brochero sin afrontar la distancia más exigente.

Los participantes recorrerán caminos de Traslasierra en contacto con el entorno natural de la región, con la posibilidad de conocer desde la bicicleta algunos de los paisajes vinculados con la historia del Cura Brochero.

La otra opción será el recorrido de 118 kilómetros, destinado a quienes quieran asumir un desafío deportivo de mayor extensión. Se trata de la distancia más larga de esta edición y propone una jornada de mayor exigencia para los ciclistas.

Más allá de las diferencias entre ambas alternativas, los dos recorridos tienen un punto en común: la llegada estará ubicada en San Pedro, donde finalizarán las carreras principales del domingo.

Un fin de semana a puro mountain bike

El Desafío Cura Brochero tendrá una dinámica que se extenderá durante dos jornadas.

El sábado 10 de octubre estará destinado al retiro de kits y al prólogo, como parte de las actividades previas a las carreras principales.

El domingo 11 de octubre, en tanto, será el momento central de la competencia, con la disputa de las pruebas de 52 y 118 kilómetros y la llegada de los participantes en San Pedro.

La organización busca que el evento no sea solamente una competencia de mountain bike, sino también una manera de descubrir el territorio de Traslasierra y su patrimonio. Los recorridos estarán atravesados por el paisaje del departamento San Alberto y por los caminos relacionados con la figura del Cura Brochero.

De esta manera, la propuesta combina el desafío deportivo con una experiencia turística y cultural en una de las regiones más reconocidas de Córdoba.

Inscripciones abiertas

La segunda edición del Desafío Cura Brochero ya tiene sus inscripciones abiertas para quienes quieran participar de alguna de las dos distancias.

La competencia se realizará el 10 y 11 de octubre de 2026 en Traslasierra, con San Pedro como escenario de llegada de las carreras principales.

Los interesados pueden consultar la información e inscribirse a través del sitio oficial de la organización.