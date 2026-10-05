Balotaje en Brasil: Zovatto analizó la sorpresa de Bolsonaro y anticipa días de tensión

Las elecciones en Brasil se encuentran en el centro de la atención política de América Latina, con un resultado estrecho en la primera vuelta. Daniel Zovatto, analista político, comentó en diálogo con Cadena 3 sobre las sorpresas que trajo este primer acto electoral.

Los resultados indicaron que Flavio Bolsonaro obtuvo el 47.03% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45.16%. El analista destacó que “la sorpresa fue que Bolsonaro, que en casi todas las encuestas estaba por debajo de Lula, se quedase 1.87% por encima”. Esto, según él, se debe en parte a que Bolsonaro logró agrupar votos de otros candidatos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La polarización de la elección es notable, ya que solo el 3% de los votos fueron a candidatos fuera del binomio principal. Zovatto observó que “esta elección tan polarizada también marca un poquito cómo está la sociedad”.

El analista también destacó las estrategias que podrían implementar ambos candidatos. Lula podría pescar votos en el sector de la abstención, que alcanzó el 21%, mientras que Bolsonaro podría seguir fortaleciendo su conexión con el votante promedio, “un sector muy importante en la población que está agobiada”, resaltó.

De cara a la segunda vuelta del 25 de octubre, Zovatto hintó que “nunca en Brasil alguien que quedó en segunda vuelta pudo después remontar”, aunque no es una tarea imposible. Sin embargo, la presión está alta con la posibilidad de escándalos que permanezcan latentes hasta el día de la elección.

La lectura del analista sobre los discursos de ambos candidatos refleja una diferenciación clara en sus enfoques de campaña. “Bolsonaro habla de un cambio necesario, mientras que Lula plantea cuestiones más filosóficas sobre la democracia”, afirmó. Esta dinámica marca la subjetividad que los votantes podrían adoptar en las próximas semanas.

Finalmente, el futuro de la política brasileña se encuentra en un delicado equilibrio, y la atención estará puesta en cómo ambos candidatos movilizan sus estrategias hasta la segunda vuelta, “21 días que van a ser extremadamente tensos".

Entrevista de Informados, al regreso.