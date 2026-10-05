Brasil reanuda campaña electoral para la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Los candidatos que disputarán la segunda vuelta de las elecciones generales a la presidencia de la República, el mandatario Luiz Lula da Silva (PT) y el senador Flávio Bolsonaro (PL), podrán reanudar las campañas electorales hoy lunes, 24 horas después del cierre de las urnas, según lo establecido por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

A partir de las 17:00 horas de este lunes se permitirán mítines, caravanas de automóviles, marchas y distribución de folletos, además de propaganda y divulgación pagada en internet y en medios impresos.

El plazo para concluir esas actividades comienza el próximo día 22 con el fin del uso de equipos de sonido; el 23 es el límite para la difusión de propaganda pagada y el 24 termina la distribución de material, las marchas y las caravanas de automóviles.

Por su parte, la propaganda electoral gratuita en radio y televisión para la segunda vuelta de las elecciones 2026 comienza el viernes 9 y se extiende hasta el día 23.

Lula (postulante por el Partido de los Trabajadores, PT) y Bolsonaro (candidato del Partido Liberal, PL) disputarán el 25 de octubre la segunda vuelta presidencial, tras la primera ronda realizada ayer domingo.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,03 por ciento de los votos válidos mientras que Lula da Silva, que busca la reelección, alcanzó el 45,16 por ciento, muy lejos de los demás candidatos, ninguno de los cuales superó el 3 por ciento de los votos.

Con el 100% de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo 56,1 millones de votos y Lula, 53,8 millones.

Bolsonaro ganó en 14 estados y el Distrito Federal, mientras que Lula da Silva se impuso en 12.

Sin embargo, ni Lula da Silva ni Bolsonaro lograron alcanzar el 50 por ciento de los votos que exige la ley para ganar la presidencia en la primera vuelta, por lo que volverán a enfrentarse en tres semanas.

También habrá segunda vuelta para la elección de gobernadores en los estados de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte y Tocantins, además del Distrito Federal.