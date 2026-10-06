Kenia reporta su primer caso de ébola importado y confirma la muerte del paciente

FOTO: Un hombre contagiado de ébola en Uganda murió en Kenia tras llegar en avión este sábado al aeropuerto de Nairobi.

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) — El Gobierno de Kenia ha confirmado el primer caso importado de ébola en un ciudadano que falleció el lunes mientras recibía atención médica en Nairobi, según lo informado por el ministro de Salud, Aden Duale.

El paciente había vivido durante siete años en la República Democrática del Congo, donde actualmente hay un brote de ébola que se inició en mayo. Las autoridades señalaron que el hombre comenzó a presentar síntomas de la enfermedad aproximadamente un mes antes y recibió tratamiento en varios centros de salud de ese país.

Luego, viajó por carretera a Kampala, la capital de Uganda, desde donde tomó un vuelo hacia Nairobi, llegando el sábado 3 de octubre. Tras su llegada, fue trasladado a un hospital por un amigo y un familiar. El equipo médico decidió aislarlo y, posteriormente, las pruebas confirmaron que estaba infectado con el virus del ébola de Bundibugyo.

Las autoridades han identificado a 28 contactos del paciente y están intentando localizar a otros 23 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación que compartieron el vuelo, como parte de las medidas para contener una posible propagación del virus.

Duale también indicó que se ha intensificado la vigilancia sanitaria en los puntos fronterizos y solicitó a la población que mantenga la calma ante esta situación.