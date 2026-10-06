En vivo

La Argentina Posible

Matías Arrieta

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Kenia reporta su primer caso de ébola importado y confirma la muerte del paciente

Un ciudadano keniano falleció en Nairobi tras llegar desde Uganda, donde había estado residiendo. Autoridades han iniciado el rastreo de contactos para prevenir un brote.

06/10/2026 | 12:38Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Un hombre contagiado de ébola en Uganda murió en Kenia tras llegar en avión este sábado al aeropuerto de Nairobi.

FOTO: Un hombre contagiado de ébola en Uganda murió en Kenia tras llegar en avión este sábado al aeropuerto de Nairobi.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) — El Gobierno de Kenia ha confirmado el primer caso importado de ébola en un ciudadano que falleció el lunes mientras recibía atención médica en Nairobi, según lo informado por el ministro de Salud, Aden Duale.

El paciente había vivido durante siete años en la República Democrática del Congo, donde actualmente hay un brote de ébola que se inició en mayo. Las autoridades señalaron que el hombre comenzó a presentar síntomas de la enfermedad aproximadamente un mes antes y recibió tratamiento en varios centros de salud de ese país.

Luego, viajó por carretera a Kampala, la capital de Uganda, desde donde tomó un vuelo hacia Nairobi, llegando el sábado 3 de octubre. Tras su llegada, fue trasladado a un hospital por un amigo y un familiar. El equipo médico decidió aislarlo y, posteriormente, las pruebas confirmaron que estaba infectado con el virus del ébola de Bundibugyo.

Las autoridades han identificado a 28 contactos del paciente y están intentando localizar a otros 23 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación que compartieron el vuelo, como parte de las medidas para contener una posible propagación del virus.

Duale también indicó que se ha intensificado la vigilancia sanitaria en los puntos fronterizos y solicitó a la población que mantenga la calma ante esta situación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Kenia?
Kenia confirmó su primer caso importado de ébola y la muerte del paciente.

¿Quién es el paciente?
Un ciudadano keniano que había estado residiendo en la República Democrática del Congo.

¿Cuándo falleció el paciente?
El paciente murió el lunes mientras recibía atención médica en Nairobi.

¿Cómo llegó a Kenia?
El hombre viajó desde Uganda a Nairobi en avión después de haber estado en el Congo.

¿Qué medidas se están tomando?
Las autoridades están rastreando contactos y han reforzado la vigilancia en fronteras.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf