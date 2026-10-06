Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 6 de octubre

El mercado cambiario en Argentina presenta distintas cotizaciones para el dólar este martes 6 de octubre. La cotización más relevante es la del dólar oficial, que en la actualidad se opera a 1.490 pesos para la compra y a 1.540 pesos para la venta. Este valor es el que se utiliza para operaciones comerciales y transacciones oficiales.

Por otro lado, el dólar blue se mantiene como una alternativa para quienes buscan adquirir dólares de manera informal, y hoy cotiza a 1.525 pesos en su compra y 1.545 pesos en venta. Esto representa un diferencial considerable respecto al dólar oficial, lo que indica una confianza limitada en la moneda local y a la vez refleja la brecha existente entre el valor oficial y el del mercado paralelo.

Además de estas cotizaciones, es importante mencionar al dólar mayorista, que opera a 1.511 pesos para la compra y 1.520 pesos para la venta. Este tipo de cambio es el que utilizan los bancos y las entidades financieras para transacciones más grandes y en general es algo más bajo que el oficial.

Una modalidad cada vez más utilizada es el dólar contado con liquidación (CCL), que actualmente se encuentra en 1.606,1 pesos para la compra y 1.610,8 pesos para la venta. Esta opción permite transferir capitales al exterior de manera legal a través de la compra de bonos y su posterior venta en moneda extranjera.

El dólar cripto se cotiza en este martes a 1.594,4 pesos en la compra y 1.598,52 pesos en la venta, reflejando el crecimiento de las criptomonedas como método de inversión y ahorro en tiempos de incertidumbre económica.

Por último, se encuentra el dólar tarjeta, que se utiliza para compras en moneda extranjera con tarjeta de crédito, cotizando a 1.937 pesos para la compra y 2.002 pesos para la venta, marcando un importante carga fiscal y comisiones aplicadas.

Las distintas cotizaciones del dólar en el país son influenciadas por diversos factores externos e internos, como la inflación, la fuga de capitales, las políticas monetarias del Banco Central y la situación económica mundial. Estos elementos crean un ambiente de incertidumbre que impacta directamente en la economía cotidiana de los argentinos, quienes enfrentan un escenario en el que la búsqueda de una moneda más fuerte se torna esencial.