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Detuvieron a una mujer prófuga vinculada a amenazas y extorsiones

La joven se presentó ante la PDI y quedó a disposición de la Justicia. La pesquisa permitió identificar a un interno que habría utilizado a familiares y allegados para intimidar a víctimas y exigirles que abandonaran sus viviendas.

06/10/2026 | 09:27Redacción Cadena 3 Rosario

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Se realizaron distintos allanamientos.

FOTO: Se realizaron distintos allanamientos.

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Una mujer de 28 años que tenía un pedido de captura activo quedó detenida este lunes luego de presentarse en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) en Rosario. Está vinculada a una causa por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y extorsiones, en una investigación que también permitió identificar a un preso acusado de amedrentar a víctimas desde su lugar de reclusión.

La pesquisa fue realizada de manera conjunta por la PDI y el Servicio Penitenciario provincial. Según se estableció, el interno utilizaba a familiares y allegados para amenazar y extorsionar a distintas personas, a quienes exigía que abandonaran sus viviendas. La mujer detenida sería su pareja y permanecía prófuga desde el inicio de la investigación.

Dos semanas atrás, en el marco del mismo expediente, se habían realizado allanamientos en domicilios de barrio Las Flores. Los procedimientos se llevaron adelante en Heliotropo al 1700, Rosa Blanca al 6900 y Ulises al 7000, donde fue detenido un hombre de 49 años y se secuestraron cinco pistolas calibre 9 milímetros, un subfusil FMK3, un revólver calibre 38 y municiones.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, destacó el trabajo conjunto y señaló: “Logramos que la mujer se ponga a disposición judicial y también identificar al preso que cometía hechos de amenazas y extorsiones desde su lugar de reclusión”. Además, indicó que ambos serán llevados a una audiencia imputativa por los delitos investigados.

La investigación se había iniciado a partir de un oficio del fiscal Carlos Covani, emitido el 8 de septiembre, para avanzar en la captura de la mujer por una causa caratulada como extorsión y amenazas agravadas. A partir de tareas de campo y relevamientos en barrio Las Flores, los investigadores establecieron sus vínculos familiares y de allegados y detectaron además un domicilio donde presuntamente se acopiaban armas de fuego.

Lectura rápida

¿Quién fue detenida? Una mujer de 28 años con un pedido de captura activo.

¿Por qué fue detenida? Por estar vinculada a una causa de amenazas agravadas y extorsiones.

¿Dónde ocurrió la detención? En la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) en Rosario.

¿Cuándo se realizaron los allanamientos? Dos semanas antes de la detención.

¿Quién destacó el trabajo conjunto? Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad.

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