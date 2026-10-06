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La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.

El sorteo número 41375 de La Previa se realizó el martes 6 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5956, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (La Caida)".

06/10/2026 | 10:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41375 de LA PREVIA se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5956, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5956
2° 8560
3° 2024
4° 5439
5° 6782
6° 8415
7° 2693
8° 4986
9° 3624
10° 6521
11° 7570
12° 1718
13° 9206
14° 5911
15° 0385
16° 7533
17° 1808
18° 2575
19° 1582
20° 7835

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41375 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 6 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5956.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Caida)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los números ganadores son 5956, 8560, 2024, 5439, 6782, 8415, 2693, 4986, 3624, 6521, 7570, 1718, 9206, 5911, 0385, 7533, 1808, 2575, 1582, 7835.

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