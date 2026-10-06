La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.

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El sorteo número 41375 de LA PREVIA se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5956, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5956

2° 8560

3° 2024

4° 5439

5° 6782

6° 8415

7° 2693

8° 4986

9° 3624

10° 6521

11° 7570

12° 1718

13° 9206

14° 5911

15° 0385

16° 7533

17° 1808

18° 2575

19° 1582

20° 7835