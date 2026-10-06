Fede Vigevani llega a Córdoba con un show masivo y exclusivo en Argentina

El creador de contenido más influyente de la región, Fede Vigevani, confirmó su regreso a la Argentina con un show exclusivo que tendrá como escenario único a la provincia de Córdoba.

Tras haber agotado ocho estadios Movistar Arena y despedir el año 2025 ante más de 50.000 personas en el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires, el artista eligió el interior del país para su única presentación en el territorio nacional durante 2026.

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El espectáculo "El Mundo de Fede Vigevani" se presentará el próximo domingo 20 de diciembre, a las 19:30, en el Estadio de Instituto Atlético Central Córdoba, ubicado en el barrio Alta Córdoba. El despliegue sobre el escenario combinará música, humor y desafíos en vivo, sumando las participaciones estelares del Club Misterio y La Vecibanda, junto a sorpresas adicionales que la producción revelará en los próximos días.

La venta general de entradas quedará habilitada a partir de este miércoles 7 de octubre a las 13:00. Los tickets se podrán adquirir de manera digital a través de los sitios oficiales de Quality Center y de Impronta Music. Asimismo, se confirmó que los clientes de tarjeta Cordobesa contarán con la posibilidad de abonar sus ubicaciones en hasta cuatro cuotas sin interés.

La llegada del evento a Córdoba genera una alta expectativa en el público infantil y juvenil de todo el país, al tratarse de la única oportunidad para ver el espectáculo en vivo en Argentina dentro del calendario anual del artista.

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