La Joaqui habla de su nueva relación con Tiago PZK tras separación con Luck Ra

FOTO: "La Joaqui" opinó sobre el comentario que Wanda Nara le hizo a su expareja, Luck Ra.

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- La cantante de cumbia La Joaqui expresó su felicidad tras iniciar una nueva relación con el cantante de música urbana Tiago PZK. En declaraciones recientes, se refirió a un comentario hecho por Wanda Nara a su expareja, Luck Ra, en el programa MasterChef Celebrity. A pesar de las especulaciones sobre su vida pasada, La Joaqui se mostró optimista y alejada de cualquier conflicto.

La artista fue abordada por la prensa en el aeropuerto, donde regresaba de un viaje de trabajo junto a Tiago PZK. Durante la conversación, negó haber visto el reality de cocina, afirmando: "No, no vi nada, estuve desconectadita, detox tecnológico". Esta afirmación refleja su intención de mantenerse alejada de controversias mediáticas.

Respecto a su relación con Wanda Nara, La Joaqui aseguró que han dejado atrás cualquier roce que hubieran tenido durante las grabaciones del reality. "La amo. Tuvimos nuestros roces y, como ella es muy sincera, nos hemos juntado a charlar, a tomar el té y ahora somos muy amigas", comentó, mostrando una actitud conciliadora.

En relación a las acusaciones de infidelidad que surgieron en torno a su relación con Luck Ra, La Joaqui fue contundente: "Jamás le fui infiel a nadie". Defendió la libertad de expresión en los medios, sugiriendo que las bromas y comentarios son parte del entretenimiento: "Están jugando, hay que hacer humor de la realidad, ¿o no? Tragicomedia", añadió.

La artista, que había expresado tristeza tras su separación, ahora se muestra renovada y feliz. "Estoy muy feliz y muy contenta, así que te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado", afirmó. Aseguró que desea lo mejor para Luck Ra, quien también ha seguido adelante con su vida. "La mejor, le deseo lo mejor igual", dijo.

Finalmente, La Joaqui enfrentó las críticas por iniciar una nueva relación poco después de su separación, afirmando que eso no le impide continuar con su vida: "Duelar no me inhabilita emocionalmente a continuar con mi vida. Uno puede aceptar que algo sucedió y continuar igual". Con estas declaraciones, la cantante reafirma su compromiso con su nueva pareja y su deseo de vivir plenamente.