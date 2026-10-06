Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 6 de octubre

El clima en Rosario para este martes 6 de octubre se caracteriza por un cielo con nubes cubiertas y temperaturas que rondan los 21°. La sensación térmica es ligeramente inferior, alcanzando los 21°. La humedad se sitúa en un 57%, lo que puede generar una sensación de calidez en el ambiente. La visibilidad es óptima, con un alcance de 10,000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 5.66 m/s desde el este-noreste.

Durante el día, se prevé que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 24°. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, aunque con la posibilidad de que la sensación térmica varíe debido a la humedad presente. El viento, aunque moderado, puede influir en la percepción del calor, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a las condiciones del tiempo, no se esperan precipitaciones significativas para hoy. Sin embargo, es importante estar atentos a los pronósticos, ya que el clima puede cambiar rápidamente en esta época del año. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido muestra un cambio en las condiciones climáticas. Para el miércoles 7 de octubre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 28°, con lluvias intensas. El jueves 8 de octubre, las temperaturas descenderán a un rango de 12° a 19°, manteniendo un cielo nublado. El viernes 9 de octubre, se espera un clima similar, con mínimas de 12° y máximas de 16°. Finalmente, el sábado 10 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 23°, con algunas nubes dispersas.