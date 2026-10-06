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Llaryora sobre el regreso del WRC a Córdoba: "Pónganle una ficha": ¿Será en 2027?

Tras cumplir con el retorno del TC, el Gobernador ratificó las gestiones para recuperar la cita internacional: "Hay 50% de chances", afirmó en diálogo con Cadena 3.

06/10/2026 | 11:57Redacción Cadena 3

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, confirmó este martes que existen intensas gestiones avanzadas para lograr el esperado regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a la provincia. Durante su visita al estudio federal Sancor Seguros de Cadena 3, el mandatario provincial se mostró optimista respecto a las negociaciones internacionales y estimó las posibilidades de concreción para el próximo año en un "50 por ciento".

"Venimos gestionando, gestionando, me habrán visto también en Buenos Aires. Ponele una ficha. No hay una fecha. Cuando gestionás estas cosas tenés que pensar siempre para adelante, siempre como muchas obras que hay que hacer", sostuvo Llaryora sobre las conversaciones para recuperar la prueba madre del automovilismo en las sierras.

Al ser consultado sobre el porcentaje concreto de chances para el ansiado retorno del evento internacional para 2027, el Gobernador remarcó su cautela pero ratificó el avance del proyecto: "Muy posiblemente... Hay 50% de chance. Ahí va. Vos sabés que yo soy muy prudente, me conocés. Por ahora 50% de chance de que sea el año que viene".

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Las definiciones sobre el Rally se dieron tras haber cumplido la promesa de devolver el Turismo Carretera (TC) a la provincia. Luego de la puesta en valor del Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, el mandatario ratificó que la categoría desembarcará en el trazado del sur provincial este próximo 15 de noviembre: "Primero, agradecerle a las comisiones de cada uno de los circuitos que hicieron muchísimo y agradecer también a las organizaciones nacionales. Fue recuperar el Cabalén y ahora recuperar Río Cuarto. El 15 de noviembre, sí. Cumplimos. Muchos decían 'qué va a volver', y volvió".

El titular del Ejecutivo cordobés enfatizó el rol de la inversión pública para cumplir con los estándares técnicos que exigen las categorías nacionales e internacionales: "Fijate el valor de la infraestructura. Simplemente, no podían correr porque no teníamos un circuito en condiciones. Los circuitos también innovaron, necesitan pistas distintas, condiciones distintas. Bueno, frente a la infraestructura que se hizo tanto en Córdoba como en Río Cuarto. En esta última va a ser uno de los mejores lugares. Habíamos terminado la pista y no teníamos el acceso, ahora lo estamos haciendo".

Finalmente, tras recorrer las instalaciones de la planta automotriz de Renault en Santa Isabel donde se presentó la nueva pick-up Niágara, el mandatario reflexionó sobre el escenario social y económico actual: "Es un momento muy, muy difícil el argentino, ustedes lo relatan. Y qué mejor regalo que esta maravillosa camioneta que espero que se venda mucho por todo el mundo para garantizar trabajo".

Lectura rápida

¿Qué confirmó el gobernador de Córdoba?
Confirmó gestiones avanzadas para el regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a la provincia.

¿Quién es el gobernador que realizó estas declaraciones?
El gobernador es Martín Llaryora.

¿Cuándo se espera el regreso del evento?
Se estima que podría concretarse el próximo año con un 50% de posibilidades.

¿Dónde se llevará a cabo el evento?
En la provincia de Córdoba, específicamente en las sierras.

¿Por qué es importante la inversión pública mencionada?
Es crucial para cumplir con los estándares técnicos exigidos por las categorías nacionales e internacionales.

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