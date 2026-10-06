Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 6 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en un 42%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad y la visibilidad se mantienen en niveles confortables, lo que hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el miércoles 7 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 8 de octubre, las temperaturas descenderán aún más, con mínimas de 11° y máximas de 13°, continuando con lluvias. El viernes 9 de octubre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 13°, también con lluvias. Para el sábado 10 de octubre, se anticipa un leve ascenso, con mínimas de 9° y máximas de 15°, aunque el cielo permanecerá nublado. Finalmente, el domingo 11 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 20°, con posibilidad de lluvias ligeras.