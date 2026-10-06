En vivo

La Argentina Posible

Matías Arrieta

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, Mendoza presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 23°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

06/10/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 6 de octubre

FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 6 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en un 42%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad y la visibilidad se mantienen en niveles confortables, lo que hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el miércoles 7 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 8 de octubre, las temperaturas descenderán aún más, con mínimas de 11° y máximas de 13°, continuando con lluvias. El viernes 9 de octubre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 13°, también con lluvias. Para el sábado 10 de octubre, se anticipa un leve ascenso, con mínimas de 9° y máximas de 15°, aunque el cielo permanecerá nublado. Finalmente, el domingo 11 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 20°, con posibilidad de lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf