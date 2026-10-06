Argentina ultima detalles para la despedida de Messi contra Benín: el posible once titular

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La selección argentina se enfrentará este martes desde las 20 a Benín en un encuentro muy emotivo, ya que será la despedida de Lionel Messi del equipo nacional. El director técnico Lionel Scaloni mantiene una única incógnita respecto al once inicial.

En la portería, se espera que esté Emiliano "Dibu" Martínez, quien ha tenido una fecha FIFA tranquila, enfrentando a rivales de escaso nivel.

La única duda se encuentra en la defensa, donde aún no está definido si el lateral izquierdo será ocupado por Nicolás Tagliafico, ya recuperado de su lesión, o por Facundo Medina. En el lateral derecho, Agustín Giay estará presente, mientras que la pareja de centrales estará conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

En la mitad del campo, Scaloni parece inclinarse por los tres jugadores que han sido fundamentales en esa zona durante los últimos años: Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Finalmente, la delantera estará encabezada por Lionel Messi, quien concluirá su destacada carrera con la selección. A su lado, Julián Álvarez y Lautaro Martínez serán los encargados de finalizar las jugadas.

Este encuentro representará el tercer y último partido de la Selección argentina en esta fecha FIFA, donde previamente ha logrado una contundente victoria de 4-0 contra Bolivia y 7-0 ante la Sub 23 de Burkina Faso.