El lujoso autorregalo que presumió Zlatan Ibrahimovic por su cumpleaños: cuánto dinero cuesta

FOTO: El lujoso autorregalo que presumió Zlatan Ibrahimovic por su cumpleaños.

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) - El exfutbolista Zlatan Ibrahimovic celebró su cumpleaños número 45 con un impresionante autorregalo: una Ferrari F80, uno de los modelos más exclusivos de la firma italiana, cuyo valor supera los 3,6 millones de euros sin incluir los extras de personalización.

El destacado delantero sueco recibió el vehículo en la fábrica de Maranello y compartió imágenes del momento en sus redes sociales, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El F80 es un hiperdeportivo híbrido que Ferrari fabricará en solo 799 unidades, destinadas a clientes seleccionados. Este modelo fue desarrollado aprovechando la experiencia de la automotriz en competencias como la Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans, y cuenta con una potencia máxima de 1200 caballos de fuerza.

Ibrahimovic había anticipado su adquisición un año antes, cuando cumplió 44 años, mostrando en sus redes sociales que había conseguido una de las unidades del exclusivo modelo. Finalmente, recibió el auto en Maranello y reveló que eligió un color gris oscuro mate, llantas negras y un llamativo asiento del conductor de color amarillo.