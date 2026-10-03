Quiniela turista: conocé los números ganadores del sábado 3 de octubre

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El sorteo número 13049 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 8239, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8239

2° 8620

3° 2068

4° 5925

5° 4376

6° 4109

7° 2486

8° 5651

9° 6453

10° 7976

11° 3819

12° 9697

13° 3987

14° 5863

15° 2003

16° 2335

17° 9064

18° 0271

19° 7561

20° 3986