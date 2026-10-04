Un estudio revela que la vitamina C podría reducir la mortalidad en pacientes con trastornos sanguíneos

Un reciente estudio sobre la vitamina C ha demostrado resultados sorprendentes en pacientes con trastornos sanguíneos, sugiriendo que este nutriente podría tener beneficios más allá del apoyo inmunológico. En un ensayo clínico de fase 2, realizado con personas que presentaban cánceres de sangre precoces o de bajo riesgo, se observó que la administración diaria de vitamina C no detuvo el crecimiento anormal de las células, pero sí se relacionó con cambios favorables en la inflamación y con una reducción en las complicaciones serias.

El ensayo, conocido como EVITA, incluyó a 109 participantes de Dinamarca y Estados Unidos, todos con algún tipo de trastorno sanguíneo que podría evolucionar hacia un cáncer. A la mitad de los participantes se les asignó un suplemento de vitamina C oral de 1,000 mg diarios, mientras que el resto recibió un placebo. El tratamiento se mantuvo durante 12 meses.

Los investigadores se centraron principalmente en determinar si la vitamina C influía en la tasa de crecimiento de las células precoces o cancerosas. Aunque no encontraron diferencias significativas en este aspecto entre los grupos, sí observaron que aquellos que tomaron vitamina C experimentaron cambios en las señales inflamatorias que podrían estar relacionados con mejores resultados. Además, reportaron menos casos de anemia, neumonía, artritis aguda y hemorragias internas, aunque los problemas gastrointestinales fueron más comunes en el grupo que recibió vitamina C.

En un seguimiento a mediana de 33.6 meses, se registraron 35 muertes entre los participantes, de las cuales 24 ocurrieron en el grupo placebo y 11 en el grupo de vitamina C. Un análisis exploratorio sugirió que los pacientes que recibieron vitamina C tenían más probabilidades de sobrevivir durante el seguimiento en comparación con los que tomaron el placebo. Sin embargo, los investigadores advirtieron que este hallazgo necesita ser confirmado en un ensayo clínico de fase 3 más amplio antes de llegar a conclusiones definitivas.

El Dr. Peter A. Jones, coautor del estudio y miembro del Van Andel Institute, expresó: "El ensayo EVITA nos proporciona una fuerte justificación para seguir explorando si y cómo la vitamina C podría beneficiar a las personas con ciertos pre-cánceres o cánceres de sangre en etapas tempranas. Aún se requiere más trabajo, pero somos cautelosamente optimistas en que estos hallazgos podrían informar futuras estrategias para interceptar el desarrollo de leucemia".

Por su parte, la Dra. Kirsten Grønbæk, coautora y miembro del Rigshospitalet en Copenhague, enfatizó que aunque los resultados son alentadores, no son lo suficientemente sólidos como para recomendar nuevos tratamientos. "Estamos animados por nuestros hallazgos y lo que podrían significar para las personas con estos trastornos sanguíneos en etapas tempranas. Aunque es prematuro hacer recomendaciones basadas en nuestros resultados, tenemos la esperanza de que un estudio más grande nos brinde respuestas más definitivas".