Emiratos Árabes Unidos comparte información crucial sobre vuelo de FlyDubai a Israel

TEL AVIV, Israel (AP) — Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han proporcionado a Israel una lista de pasajeros y tripulantes antes del vuelo de FlyDubai, en el que un copiloto intentó apoderarse del control del avión con destino a Israel y estrellarlo. Esta situación ha generado interrogantes sobre cómo el atacante logró eludir los controles de seguridad, según informaron funcionarios regionales el domingo.

A medida que avanza la investigación, los detalles preliminares del incidente han puesto de manifiesto varias fallas críticas en la seguridad. Se ha señalado que el copiloto, de nacionalidad omaní, tenía prohibido volar en su propio país debido a preocupaciones sobre sus posturas extremistas. Además, persiste la incertidumbre sobre cómo se permitió que un ciudadano de Omán, un país árabe que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, pilotara un avión lleno de pasajeros israelíes hacia Tel Aviv.

Las autoridades emiratíes, que lideran la investigación, afirmaron que el copiloto atacó al capitán del vuelo con un hacha de emergencia de la cabina e intentó tomar el control del avión en picada, en un acto que ha sido calificado como un "ataque terrorista" ocurrido el miércoles. Sus acciones estuvieron a punto de provocar un desastre, ya que la aeronave transportaba a 182 personas, pero el capitán, de nacionalidad india, logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que los pasajeros y otros individuos ingresaran rápidamente para reducir al atacante.

Los funcionarios regionales indicaron que las autoridades emiratíes compartieron información sobre los pasajeros y la tripulación, incluidas sus nacionalidades. No se detectaron señales de alerta en ningún pasajero ni miembro de la tripulación, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a comentar sobre la investigación.

Los pasajeros que intervinieron para detener el ataque y ayudar a recuperar el control de la aeronave han sido aclamados como héroes en Israel. Sin embargo, las autoridades han comenzado a plantear preguntas difíciles y a intercambiar acusaciones sobre los errores de seguridad que podrían haber llevado a una tragedia.

El Shin Bet, la agencia de seguridad interna de Israel, afirmó que el Ministerio de Transporte es responsable de revisar las listas de pasajeros de vuelos extranjeros. La ministra de Transporte, Miri Regev, declaró a la radiodifusora pública israelí Kan que las agencias de seguridad son responsables de la seguridad de los vuelos y que su ministerio no recibió la lista de pasajeros ni advertencias al respecto.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que Israel mantiene desde hace tiempo acuerdos con aerolíneas extranjeras para impedir que pilotos de naciones que no tienen relaciones diplomáticas con Israel puedan volar al país.

Asimismo, sigue sin aclararse cómo FlyDubai, una aerolínea emiratí de bajo costo que opera vuelos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, no identificó al piloto omaní como un riesgo para la seguridad. Philip Baum, profesor visitante de seguridad de la aviación en la Universidad de Coventry, en Inglaterra, y autor de un libro sobre secuestros y atentados con bombas en aeronaves, explicó que los sistemas de verificación de antecedentes varían entre países y que existen limitaciones sobre qué tipo de información puede compartirse.

"En términos de la seguridad de la aviación en sí, evidentemente queremos contar con verificaciones de antecedentes lo más sólidas posible. Pero hay enormes limitaciones para realizar verificaciones de antecedentes en cualquier caso, especialmente en las verificaciones transfronterizas", afirmó.