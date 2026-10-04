El periodista Nelson Castro dirige la Sinfónica del Neuquén ante un público entusiasta

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- En una velada memorable, el periodista Nelson Castro asumió la dirección de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, colaborando con el maestro Andrés Tolcachir en un concierto que atrajo a un público entusiasta al Cine Teatro Español.

La presentación fue organizada por la Fundación BPN y ofreció un repertorio que incluyó obras de renombrados compositores como Gioachino Rossini, Maurice Ravel, Jean Sibelius y George Gershwin. Durante el evento, Castro tuvo la oportunidad de dirigir varias piezas, mientras que Tolcachir se encargó de otras.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, uno de los momentos más destacados de la noche fue la interpretación de Finlandia de Sibelius, que fue dirigida por Castro, generando un gran impacto entre los asistentes.

Por su parte, Tolcachir dirigió el célebre Bolero de Ravel y otras obras que completaron el programa de la velada.

Del periodismo a la dirección de orquesta

Antes del concierto, Castro compartió que su amor por la música se inició a los 10 años, y que fue un maestro quien lo inspiró a interesarse por la dirección orquestal. Con el tiempo, continuó perfeccionándose en esta área hasta decidir dedicarse a ella.

"El periodismo es una pasión para mí. La música también. El periodismo me lleva a guerras, a situaciones importantes. La música me lleva a la belleza", comentó en el programa Entretiempo de AM550.

El periodista también elogió el nivel artístico de la formación neuquina, subrayando su conexión con la comunidad. "La orquesta de Neuquén y el maestro Tolcachir, y el acompañamiento de la Fundación con Marlén, tienen esa virtud de que la orquesta llega a la gente", afirmó.

Además, Castro manifestó su deseo de regresar a Neuquén para futuras presentaciones como director, siempre que su agenda lo permita.

El evento contó con el apoyo del Gobierno de la Provincia del Neuquén y del Banco Provincia del Neuquén.