Franco Colapinto reflexionó tras el GP de Baréin: "Una lástima lo que sucedió"

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en la decimotercera posición en el Gran Premio de Baréin, que tuvo lugar en el trazado de Sepang, Malasia, debido a una estrategia fallida de su equipo.

La escuadra francesa de Enstone decidió equipar a ambos monoplazas A526 con neumáticos de seco antes del inicio de la carrera, a pesar de que la pista aún presentaba condiciones de humedad.

El comienzo de la carrera, que se retrasó, se convirtió en un desafío para quienes asumieron ese riesgo. Sin adherencia, el piloto argentino sufrió un despiste en la séptima vuelta, aunque logró reincorporarse a la pista.

Alpine reconoció la falla táctica mediante un comunicado, donde indicaron: "Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia".

Colapinto, tras la carrera, analizó lo sucedido y expresó su autocrítica: "Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta. Después había que asumir riesgos con la goma lisa porque ya estaba perdida la carrera. Íbamos muy lentos en comparación a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad", comentó el bonaerense.

A pesar de la complicada situación inicial que dejó a ambos autos fuera de los puntos, el ritmo del monoplaza mejoró con el transcurso de la carrera: "Después tuve mucho ritmo, mejor que varios de los autos que tenía adelante. Una pena la decisión inicial que nos costó tanto, sino hubiera sido una buena carrera".

"En las cuatro vueltas finales, todos con gomas nuevas, fue un tren y no había muchas oportunidades. Una tarde muy difícil, no decidimos bien, fue la incorrecta y la peor que podríamos haber tomado", añadió con desánimo el argentino sobre su desempeño en la carrera.

Colapinto también comentó: "La pista no se secó nunca, pensé que en tres o cuatro vueltas se secaba y no sucedió. Hay que trabajar para el futuro por si pasa de nuevo. Estaría contento si hubiera llegado a los puntos".

La próxima carrera del campeonato de Fórmula 1 se llevará a cabo el fin de semana siguiente, en el Gran Premio de Singapur, donde el argentino tendrá la oportunidad de seguir sumando puntos para el campeonato.