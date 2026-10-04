Francisco Cerúndolo luchó hasta el final, pero Medvedev lo eliminó en Pekín y avanzó a semis

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- El tenista ruso Daniil Medvedev avanzó a las semifinales del China Open 2026 tras vencer al argentino Francisco Cerúndolo en un emocionante partido que finalizó con un marcador de 7-6(4) y 6-3 en Pekín.

Medvedev, reciente campeón del ATP de Hangzhou, llegó a este encuentro con la intención de revertir la derrota sufrida a principios de año ante el argentino en el Miami Open. Con su sólida actuación, logró inclinar el historial a su favor.

El primer set fue un verdadero espectáculo. Aunque Medvedev comenzó con un quiebre a su favor, Cerúndolo mostró su determinación al recuperar la rotura en el décimo juego, igualando el marcador 5-5.

El argentino incluso llegó a tener la ventaja 6-5 al sacar, pero el set se decidió en un tiebreak muy disputado, donde finalmente el ruso se llevó el triunfo.

En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron la igualdad hasta el octavo juego, cuando Medvedev logró el quiebre decisivo que le permitió cerrar el partido por 6-3, continuando así su racha de victorias en la gira asiática.

Por otro lado, el australiano Alex de Miñaur (10.º del ranking) también se destacó al clasificarse a semifinales por segundo año consecutivo en Pekín. De Miñaur remontó un complicado partido contra el ruso Andrey Rublev (24.º), logrando un marcador de 1-6, 6-2 y 6-3 en un encuentro que duró más de dos horas.

Después de perder el primer set de manera clara, De Miñaur mostró su resiliencia en la segunda manga y, a pesar de enfrentar momentos críticos, salvó nueve de las doce oportunidades de quiebre que se le presentaron durante el partido.

Con esta victoria, el australiano encadenó tres juegos consecutivos desde el 3-3 final, asegurando su pase a semifinales.

De Miñaur se enfrentará en busca de un lugar en la final al polaco Hubert Hurkacz (41.º), quien logró su victoria número 250 al derrotar al ruso Karen Khachanov (26.º) por 7-6(2) y 6-2.