Fiscales de todo el país recorrieron El Infierno, la cárcel de alto perfil de Piñero

Fiscales generales de distintas provincias y especialistas internacionales recorrieron las obras de El Infierno, la cárcel destinada a internos de alto perfil criminal que el Gobierno de Santa Fe construye en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero.

La visita se realizó en el marco de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que se desarrollan en Rosario, y reunió a representantes de nueve provincias junto con especialistas internacionales.

El nuevo penal tendrá capacidad para 1.152 internos, distribuidos en pabellones de 48 detenidos cada uno. El diseño apunta a reforzar el aislamiento, la seguridad, la circulación interna y el control de los presos considerados de alto perfil criminal.

Tras conocer el avance de la obra, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, destacó las características del complejo y el esquema de seguridad previsto. “Nos parece impresionante, es una obra descomunal. Se advierte mucho profesionalismo en el diseño y muchas ideas aplicadas en su construcción. Estamos todos gratamente sorprendidos por lo que conocimos”, sostuvo.

De la recorrida también participaron Giovanni Tartaglia y Daniel Francisco, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone; y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, entre otras autoridades.

FOTO: El ministro de seguridad, Pablo Cococcioni encabezó la recorrida.

El análisis sobre la seguridad en Rosario

López Zavaleta también se refirió a la evolución de la situación de seguridad en Rosario y señaló que durante las jornadas se analizaron los cambios registrados en los últimos años. “Conversamos sobre cómo cambió la situación de la ciudad, cómo ha progresado y cómo se lograron revertir situaciones que antes eran muy conflictivas. Se nota que la realidad cotidiana es totalmente diferente”, afirmó.

El funcionario remarcó además la importancia del trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo provincial y el Ministerio Público de la Acusación. “Cuando se desarrollan políticas públicas coordinadas entre los poderes, los resultados siempre son positivos”, señaló.

Por su parte, el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, calificó la iniciativa como “una obra inimaginable” y aseguró que no conoce otro establecimiento penitenciario del país con las mismas características. “He conocido otros penales, pero ninguno con las pretensiones de este en materia de seguridad, circulación, funcionamiento y modalidad de detención”, sostuvo.

Crespo también destacó el trabajo desplegado frente a la violencia criminal en Rosario y consideró que la experiencia santafesina puede servir como referencia para otras jurisdicciones.

FOTO: El nuevo penal tendrá capacidad para 1.152 internos, distribuidos en pabellones de 48 detenidos cada uno.

Jornadas con especialistas nacionales e internacionales

La recorrida por Piñero formó parte de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, organizadas por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.

Durante el encuentro se desarrollaron paneles sobre organizaciones criminales, narcocriminalidad y microtráfico, análisis criminal, persecución penal estratégica, violencia de género, litigación ambiental, responsabilidad penal adolescente y cibercrimen.

Las jornadas contaron además con la participación de especialistas de Italia, Chile y Estados Unidos, con eje en el intercambio de experiencias y herramientas para la investigación y persecución de delitos complejos.