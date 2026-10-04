De Juan Pablo II, a León XIV: padre e hija, protagonistas de las históricas visitas en FAdeA

La cuenta regresiva para la histórica visita del papa León XIV a Córdoba ya comenzó. El martes 10 de noviembre, el sumo pontífice encabezará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en un acontecimiento que volverá a reunir a miles de fieles en el mismo lugar donde Juan Pablo II celebró una multitudinaria ceremonia en 1987.

En ese marco, visitaron los estudios de Cadena 3 Victoria Bischoff, gerenta de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de FAdeA, y su padre, Eduardo Bischoff, periodista, profesor y consultor en Comunicación Institucional, quien participó de la organización de la visita de Juan Pablo II a Córdoba hace 39 años.

Victoria, además de su vínculo familiar, tiene una conexión particular con aquella visita histórica. Su padre conserva una credencial y una medalla que recibió en aquella oportunidad, un recuerdo que, según contó, representa para ella un puente entre ambas generaciones.

“Gratamente, a principios de este año nos comunicaron que el Santo Padre hacía su misa multitudinaria en el interior del país y que FAdeA era el lugar elegido, como pasó con Juan Pablo. Es una emoción enorme y una logística enorme”, expresó.

Y agregó: “Sentí que era un puente generacional que nos unía en el mismo campo, en las mismas vivencias, en el mismo terreno, casi 40 años después. El latir del corazón y de la fe es el mismo que hace 39 años. Me llena de orgullo pisar el mismo campo de trabajo que él”.

Una multitud y un operativo de gran magnitud

Desde FAdeA estiman que entre 750 mil y un millón de personas podrían llegar al predio para participar de la misa de León XIV. La magnitud del evento implica un despliegue especial, ya que la fábrica continúa con sus actividades habituales.

“FAdeA espera recibir entre 750 mil y un millón de personas. La logística es enorme. Nosotros prestamos el espacio, lo que implica un despliegue enorme por parte de cada ente, y soy la coordinadora de todo, junto con el vicepresidente de la empresa, Guillermo Ballesteros”, explicó Victoria.

La organización debe contemplar, además, que se trata de una fábrica de aviones en funcionamiento. Por eso, será necesario coordinar el cierre temporal del aeródromo y garantizar el cumplimiento de los procedimientos correspondientes a las operaciones aéreas.

“Tenemos el trabajo de controlar lo que sucede. Somos una fábrica de aviones en actividad y esto tiene un sistema que tenemos que respetar, con aviones de Incucai. Hay que avisar que la pista se cierra y que el aeródromo queda habilitado hasta que se vaya”, detalló.

También anticipó que se esperan alrededor de mil camiones con materiales para montar el altar y preparar el predio. “Esperamos mil camiones con materiales para que el altar pueda tomar forma. Vienen 15 días de arduo trabajo. Es emocionante, pero el nivel de adrenalina es grande”, señaló.

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Vigilia desde el lunes 9

Victoria indicó que el Arzobispado y el Gobierno provincial brindarán oportunamente mayores precisiones sobre el operativo y la logística del acontecimiento. Sí confirmó que habrá una vigilia previa.

“El predio estará abierto desde las 18 del lunes 9 de noviembre para invitar a los que quieran a la vigilia, esperando al papa León en FAdeA”, explicó.

La expectativa también está relacionada con el alcance de la visita. León XIV será recibido en Córdoba, única ciudad del interior del país que visitará durante su paso por Argentina, lo que incrementa las previsiones sobre la cantidad de fieles que podrían trasladarse hasta la provincia.

“La visita del Santo Padre será gigantesca. León solo visitará Córdoba del interior del país, y eso multiplica la cantidad de fieles”, sostuvo Victoria.

Para ella, ser parte de la organización representa una oportunidad especial: “Mi último pensamiento cada noche es que la vida me da una gran oportunidad de poder ser parte de esto. No todos tenemos la dicha de estar en este rol, que es una responsabilidad enorme, pero lo agradezco todas las noches”.

Y trazó un paralelismo con la visita de 1987: “Por más que ahora hay diferencias respecto de la visita del 87 por la tecnología, el latir del corazón de ambos ha sido el mismo”.

Eduardo Bischoff y el recuerdo de Juan Pablo II

Eduardo Bischoff fue uno de los responsables de coordinar a los numerosos grupos de prensa que llegaron a Córdoba para cubrir la visita de Juan Pablo II en 1987.

Recordó que la elección de FAdeA como escenario del acto papal surgió durante un sobrevuelo por la ciudad. “Recuerdo el día que se subieron al helicóptero Angeloz, Primatesta y Mestre, que era intendente en ese momento, y decidieron buscar en la ciudad el lugar donde iba a ser el acto del papa. Cuando pasaron sobre FAdeA, Primatesta dijo: ‘Acá quiero que sea’”, relató.

Su tarea consistió entonces en coordinar la cobertura periodística, en una época en la que la tecnología planteaba desafíos muy diferentes a los actuales.

“Mi trabajo fue coordinar los grupos de prensa que había. Eran muchos; muchos venían de afuera, de Italia, del interior de Argentina. Todos teníamos grandes dificultades porque, como buenos periodistas, querían estar en todos lados y no había forma”, recordó.

Bischoff también señaló una diferencia que, a su entender, existe entre aquella visita y la actual organización de la llegada de León XIV: el tratamiento de las actividades vinculadas con los enfermos.

En ese sentido, recordó especialmente la visita de Juan Pablo II a enfermos terminales en la Catedral de Córdoba, previa al acto en FAdeA.

“Para nosotros, eso fue un problema, porque solamente entraron 12 periodistas de los cientos que había para ver el momento en que el Santo Padre bendijo, tocó y besó a más de 260 enfermos terminales”, relató.

“Yo lamento; creo que ese acto tendría que haberse repetido. Lamentablemente eso no se va a hacer, pero la visita del Papa tiene una emoción diferente para católicos y no católicos por lo que representa”, agregó.

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Un recuerdo que quedó grabado

Eduardo también recordó un encuentro que mantuvieron los organizadores con Juan Pablo II en el Arzobispado y la medalla que recibió como recuerdo de aquella visita.

“Los organizadores nos reunimos un instante con Juan Pablo en el Arzobispado y nos entregó una medalla como recuerdo de su visita, que quedó grabada en mi espíritu. Tengo una gran satisfacción de haber participado en ese momento”, contó.

Casi cuatro décadas después, su hija será una de las responsables de coordinar el enorme operativo que tendrá como escenario el mismo predio.

La diferencia tecnológica será, sin embargo, uno de los grandes contrastes entre ambas visitas. “La del 87 fue una visita analógica, con fotografías en papel. Hoy las redes son inmediatas y la visita del Papa a Argentina será vista en todo el mundo, cosa que en ese momento era imposible”, concluyó Eduardo.

Entrevista de "Amamos los Domingos"