FADEA recibirá la Vigilia Joven antes de la misa del Papa León XIV: horarios, qué llevar y accesos

La Iglesia diocesana de Córdoba se prepara para recibir al Papa León XIV con una multitudinaria Vigilia Joven en el predio de FADEA, como antesala de la histórica jornada prevista para el martes 10 de noviembre.

La convocatoria comenzará el lunes 9 a las 18, con la apertura de las puertas del predio. A partir de las 22 se iniciará la animación de la vigilia, que incluirá momentos de oración, música, celebración y encuentro comunitario.

La propuesta busca que los fieles puedan preparar espiritualmente la llegada del Santo Padre y compartir una noche de fraternidad antes de la misa central.

Los horarios de la jornada

Las puertas de FADEA abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18. Se recomienda llegar con anticipación para poder ubicarse junto al grupo o la familia.

A las 22 comenzará oficialmente la animación de la Vigilia Joven. La actividad se extenderá durante la noche y dará paso a la misa central del martes 10, prevista para las 10 y presidida por el Papa León XIV.

Qué se podrá llevar

Debido a que los asistentes podrán permanecer durante toda la noche en el predio, se permitirá el ingreso con bolsas de dormir, botellas de agua, reposeras, mate, comida, banderas y cargadores portátiles.

Además, el predio contará con puestos de hidratación durante todo el evento. Las autoridades continuarán informando las especificaciones relacionadas con el ingreso de otros elementos de uso cotidiano.

Ingreso y permanencia

El ingreso al predio estará habilitado desde las 18 del lunes. Quienes ingresen podrán retirarse si así lo desean, aunque la organización aclaró que una salida temporal no garantizará conservar el lugar ocupado ni mantener la misma ubicación para la misa del día siguiente.

El registro necesario para acceder a la Vigilia será el mismo que se utilizará para la misa central. El procedimiento de inscripción todavía no fue habilitado y se prevé que próximamente se informe cómo realizarlo, posiblemente mediante una modalidad digital.

Una convocatoria abierta a toda la comunidad

Aunque la actividad tiene una impronta especialmente dirigida a los jóvenes, la invitación está abierta a toda la comunidad. La intención es que el predio de FADEA se convierta durante esa noche en un espacio de encuentro, oración y celebración compartida.

La jornada será el paso previo a uno de los acontecimientos religiosos centrales de noviembre en Córdoba: la misa que encabezará el Papa León XIV el martes 10 de noviembre.