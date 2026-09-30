A tres años del crimen de Ivana Garcilazo, suspendieron el homenaje en su memoria
La familia canceló la convocatoria prevista para este miércoles por situaciones ocurridas durante la noche en la zona y para priorizar la seguridad de los asistentes. El lunes comenzará el juicio contra los tres acusados.
30/09/2026 | 19:19Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El lunes comenzará el juicio contra los tres acusados.
La familia de Ivana Garcilazo suspendió el homenaje previsto para este miércoles en Ovidio Lagos y Montevideo, al cumplirse tres años de su asesinato. La actividad iba a realizarse desde las 19 e incluía volver a pintar la estrella colocada en memoria de la joven.
La decisión fue comunicada horas antes de la convocatoria. Según explicaron los familiares, se resolvió cancelar el encuentro por “situaciones ocurridas durante la noche en las inmediaciones” y con el objetivo de priorizar “el cuidado y la seguridad” de quienes iban a participar.
“El homenaje se suspende, pero su memoria no. Su estrella seguirá brillando”, expresaron en el mensaje difundido este miércoles.
Ivana fue asesinada el 30 de septiembre de 2023, luego de un clásico entre Rosario Central y Newell’s. La joven circulaba en moto por Ovidio Lagos y Montevideo cuando fue alcanzada en la cabeza por una baldosa arrojada durante un ataque en la vía pública.
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El lunes comienza el juicio
El tercer aniversario del crimen se produce a pocos días del inicio del juicio oral y público contra los tres acusados. El debate comenzará el próximo lunes 5 de octubre, a las 14, en el Centro de Justicia Penal y se extenderá hasta el 22 de octubre.
Los imputados son Ariel Matías Cabrera, Juan José Massón y Damián Gerardo Reifenstuel, acusados por el Ministerio Público de la Acusación como coautores de homicidio simple agravado por la ley de espectáculos deportivos.
La Fiscalía, representada por Carla Ranciari y Laura Riccardo, solicitará 30 años de prisión para cada uno, mientras que la querella de la familia pedirá penas de 33 años.
El tribunal estará integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena. Las jornadas del debate están previstas desde el 5 hasta el 22 de octubre.
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El reclamo de la familia
En la previa del aniversario, Laura, hermana de Ivana, volvió a cuestionar la persistencia de episodios de violencia vinculados al fútbol.
“A nosotros nos cambió la vida para siempre, nos arruinó y vimos que no pasó nada”, expresó, y lamentó que no se haya producido el cambio que la familia esperaba después del crimen.
La familia llegará así al tercer aniversario sin el homenaje previsto, pero con la mirada puesta en el proceso judicial que comenzará la próxima semana y que deberá determinar las responsabilidades penales por el asesinato.
Lectura rápida
¿Qué se suspendió? El homenaje a Ivana Garcilazo por el tercer aniversario de su asesinato.
¿Quién tomó la decisión? La familia de Ivana Garcilazo.
¿Cuándo ocurrió el asesinato? El 30 de septiembre de 2023.
¿Dónde se llevará a cabo el juicio? En el Centro de Justicia Penal.
¿Por qué se suspende el homenaje? Por situaciones de seguridad ocurridas en las inmediaciones.