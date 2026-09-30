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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.

El sorteo número 26575 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 30 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 1490, que representa "A primera (El Miedo)". Conocé todos los resultados.

30/09/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26575 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 1490, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).

1° 1490
2° 5460
3° 0465
4° 2302
5° 1548
6° 2470
7° 0456
8° 3268
9° 5284
10° 6186
11° 2628
12° 5063
13° 7926
14° 2002
15° 2229
16° 5015
17° 4361
18° 0226
19° 8638
20° 1886

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en Argentina, donde los jugadores confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La interpretación de los números también juega un papel importante en la elección de las apuestas, como es el caso del número 1490, que evoca el miedo en la cultura popular.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26575 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 30 de septiembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1490.

¿Qué significa el número 1490?
Se interpreta como "A primera (El Miedo)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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