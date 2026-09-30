Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.

El sorteo número 26575 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 1490, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).

1° 1490

2° 5460

3° 0465

4° 2302

5° 1548

6° 2470

7° 0456

8° 3268

9° 5284

10° 6186

11° 2628

12° 5063

13° 7926

14° 2002

15° 2229

16° 5015

17° 4361

18° 0226

19° 8638

20° 1886

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en Argentina, donde los jugadores confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La interpretación de los números también juega un papel importante en la elección de las apuestas, como es el caso del número 1490, que evoca el miedo en la cultura popular.