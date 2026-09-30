Las dos sorpresas de Scaloni en la formación de la Selección argentina ante Bolivia

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) - La Selección argentina se medirá ante Bolivia esta noche desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco del primer amistoso de la triple fecha FIFA. Lionel Scaloni ha sorprendido al incluir en el once titular a Gianluca Prestianni y a Román Vega.

El equipo confirmado por Argentina para enfrentar a Bolivia será: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Prestianni, quien juega en el Benfica, es la gran novedad del conjunto nacional, dado que no había sido considerado en los ensayos previos en el predio de Ezeiza. Inicialmente, se había mencionado a Matías Soulé como una posible opción.

Por otro lado, también se había contemplado la inclusión de Franco Mastantuono tras los primeros entrenamientos de la semana pasada. Sin embargo, Scaloni descartó en conferencia de prensa que Paz y Mastantuono jueguen juntos en este encuentro.

Vega, del Zenit, también representa una novedad, aunque había sido parte de los titulares en un ensayo donde el DT probó una línea de cinco defensores. El ex jugador de Argentinos se impuso en la competencia a Marcos Medina y a Nicolás Tagliafico.

Este amistoso contra Bolivia genera una gran expectativa, ya que es el primer partido en la era pos-Messi. Sin embargo, el astro rosarino estará presente en el duelo contra Benin para despedirse oficialmente de la Selección argentina.

Aunque aún no se ha confirmado su continuidad, todo parece indicar que Scaloni seguirá al mando del equipo nacional hasta, por lo menos, la Copa América de 2028.