"Cuti" Romero tuvo una noche soñada: debut como capitán, golazo de cabeza y ovación de los hinchas

FOTO: "Cuti" Romero jugó a gran nivel ante los hinchas de su ciudad.

Cristian Romero fue el autor del tercer gol de la selección argentina en el partido contra Bolivia, correspondiente a la primera fecha de los tres amistosos programados por la FIFA.

El defensor central, quien ocupó el lugar de capitán debido a la ausencia de Lionel Messi, anotó de cabeza tras un excelente tiro libre ejecutado desde la izquierda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El gol de Romero llegó a los 8 minutos del segundo tiempo, en un encuentro en el que Argentina mostró un dominio absoluto y no enfrentó peligros en el área defendida por Emiliano Martínez.

/Inicio Código Embebido/

¡CUTI ROMERO Y SU PRIMER GOL CON LA CINTA DE CAPITÁN!



A los 53', Romero puso el 3-0 para Argentina ante Bolivia. pic.twitter.com/RxwMDGTZfJ — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

/Fin Código Embebido/

En una jugada que se originó cerca del córner izquierdo, Nico Paz ejecutó un centro con rosca hacia el interior del área, donde el defensor se elevó para conectar de cabeza y poner el marcador 3-0 a favor del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Los goles son reflejo del excelente rendimiento de Argentina en el partido, donde fue ampliamente superior a Bolivia y generó las mejores oportunidades.

Este fue el primer partido "post-Messi", aunque se anticipa que Leo se despedirá de la afición en el tercer encuentro de esta serie de amistosos, programado contra Benín el próximo martes 6 de octubre.

En este encuentro contra Bolivia, Lionel Scaloni aprovechó para probar a futbolistas que requieren más minutos de juego en función del nuevo ciclo que se está iniciando en la Selección. En este sentido, debutó el exdefensor de Argentinos Juniors, Román Vega, quien actualmente juega en el Zenit de Rusia, ocupando el lateral izquierdo.

Asimismo, futbolistas como Agustín Giay, Gianluca Prestianni y Nico Paz comienzan a ganar protagonismo, especialmente en el sector de la cancha que dejará vacante Messi. Por otro lado, Scaloni aún no ha decidido quién será el encargado de llevar la camiseta número 10 una vez que el astro rosarino se retire. Sin embargo, ya ha elegido a los capitanes de esta nueva camada: Cristian Romero, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez forman parte de esa lista, siendo Romero quien asumió la cinta de capitán en este encuentro contra Bolivia.