Ezequiel Centurión firmó contrato con River hasta diciembre de 2029

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) - El arquero Ezequiel Centurión ha renovado su contrato con River hasta diciembre de 2029. Este acuerdo extiende el vínculo del guardameta de 29 años, que estaba programado para finalizar a fines de este año. La noticia fue confirmada a través de las cuentas oficiales del club.

"Junto al Presidente Stéfano Di Carlo, Ezequiel Centurión renovó su contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2029" informaron desde el "Millonario" en un posteo en redes sociales. La publicación incluía una imagen del arquero firmando el nuevo contrato en las oficinas del presidente.

Centurión regresó a River a comienzos de 2026, tras estar a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde se preveía la salida de Franco Armani, que se concretó a mitad de año. A pesar de su regreso, el arquero aún no ha tenido la oportunidad de jugar minutos en el primer equipo.

Si bien Centurión cuenta con más experiencia que Santiago Beltrán, quien se destacó en la ausencia de Armani por lesión, el arquero decidió renovar y permanecer en el club para competir por el puesto titular.

Por otra parte, Beltrán podría recibir ofertas de equipos europeos, con rumores que vinculan al Atlético Madrid como posible interesado en su fichaje, en caso de que Jan Oblak decida dejar el club. En el equipo que dirige Diego Simeone también se encuentra el argentino Juan Musso, compañero de Beltrán en la Selección.

Centurión hizo su debut oficial en River en mayo de 2022 y previamente había comenzado su carrera en Estudiantes. En su trayectoria con el equipo de Núñez, ha disputado 11 partidos, con 11 goles recibidos y cinco vallas invictas.

En su paso por Independiente Rivadavia, el arquero participó en 57 encuentros, recibiendo 60 goles y manteniendo el arco en cero en 20 ocasiones.

Por otro lado, River Plate debe definir la situación de Fausto Vera, el único jugador del plantel cuyo contrato vence en diciembre de este año. Vera se encuentra a préstamo desde Atlético Mineiro, y el club tiene la opción de compra por 4 millones de dólares.