Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 30 de septiembre

Este miércoles 30 de septiembre, las cotizaciones del dólar marcan un escenario variable para los argentinos, afectando tanto el ahorro como las compras. La cotización del dólar oficial se sitúa en 1.540 pesos para la venta, con un precio de compra de 1.490 pesos, según el Banco Central. Por su parte, el dólar blue, que opera en el mercado informal, ha llegado a 1.560 pesos en venta y 1.540 pesos en compra. Este aumento refleja las tensiones entre la oferta y la demanda en un contexto de incertidumbre económica.

En el ámbito financiero, el dólar mayorista se encuentra a 1.518 pesos en venta y 1.509 pesos en compra. Este tipo de cambio es fundamental para las operaciones entre bancos y empresas.

Otro de los tipos de cambio que ha cobrado relevancia es el dólar contado con liquidación (CCL), que se sitúa en 1.611,8 pesos para la venta y 1.610,3 pesos para la compra. Esta cotización es utilizada por los inversores que buscan dolarizar sus ahorros mediante la compra de activos en pesos que luego se convierten a dólares en el exterior.

El dólar cripto, que transacciona a través de plataformas digitales, se encuentra en 1.608,85 pesos para la venta y 1.605,55 para la compra, mostrando la tendencia de muchos a optar por criptomonedas como una forma de resguardar valor ante la inflación.

Además, el dólar tarjeta, que incluye el recargo por operaciones realizadas con tarjetas en el exterior, tiene una cotización de 2.002 pesos en venta y 1.937 en compra. Este valor es significativo para quienes viajan o compran en dólares y se ve afectado directamente por la normativa del gobierno respecto a los gastos en moneda extranjera.

La dinámica del dólar en Argentina está marcada por factores económicos internos como la inflación, políticas cambiarias y expectativas de devaluación, así como por factores externos tales como las cotizaciones internacionales y los flujos de inversión extranjera. En resumen, la búsqueda de estabilidad en un contexto inflacionario plantea desafíos tanto para ahorristas como para empresarios, quienes deben adaptarse a este entorno cambiante.