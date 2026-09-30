Nicolás Pino, desde París: “El agro sigue siendo el sector más competitivo y productivo del país"

Por Adrián Simioni

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, participa de la Argentina Week en París y destacó el potencial del país para atraer inversiones, el rol central del campo y la necesidad de prudencia política de cara al proceso electoral.

En diálogo con Cadena 3 desde la capital francesa, Pino se mostró “muy contento e impresionado” por la convocatoria impulsada por la embajada argentina en París junto al Gobierno nacional. “Se convocó a empresarios, principalmente europeos, para que nosotros vengamos a mostrarles la bondad de invertir en una Argentina que tiene mucho para dar”, afirmó.

El dirigente ruralista subrayó la presencia de entre 10 y 14 gobernadores que acompañan la iniciativa. “La expectativa es muy grande y creo que los resultados van a ser muy buenos”, evaluó.

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Consultado sobre el clima político y el posicionamiento de la oposición, en particular del gobernador bonaerense Axel Kicillof, Pino evitó profundizar en análisis partidarios. “El gobernador Kicillof está claramente lanzado a su candidatura. Veo, sin ser politólogo, que no se están logrando dentro de la oposición los consensos para estar con uno o con otro. Se armarán, no tengo ni idea”, señaló.

No obstante, reclamó mesura. “Lo que sí espero es que la política trabaje de manera prudente. La campaña está muy bien, pero que no nos lleve de un lado para otro porque en el medio estamos todos los argentinos. Habitualmente los años políticos generan incertidumbres”, advirtió.

En ese sentido, recordó el impacto de las declaraciones de Kicillof en Nueva York: “Un poquito de una sensación de un riesgo país que sube, los bonos para abajo. Creo que hay que ser muy cuidadoso y muy prudente con cómo se llevan las cosas”.

Respecto de posibles pedidos del sector empresario a la oposición y al oficialismo, Pino consideró que el Gobierno nacional “marcó claramente el camino por donde va a transitar la Argentina”. Sobre la oposición, reiteró que “se están armando” y que lo importante es que sean “prudentes y sensatos” porque “todos los argentinos estamos en el medio”.

Sobre la presencia del agro en un evento orientado a atraer mega inversiones en minería y energía, el titular de la Sociedad Rural explicó que el sector fue invitado por el presidente de la Nación y que su participación busca reafirmar su peso. “El agro sigue siendo el sector más competitivo y productivo de la Argentina. Cuando uno ve los balances comerciales con la Unión Europea y con Francia, realmente el agro es el principal exportador para este lado del mundo. Tiene un potencial enorme que puede desarrollarse mucho más”, sostuvo.

Pino recordó el objetivo de alcanzar las 300 millones de toneladas de producción y afirmó que “el camino está marcado”. Al mismo tiempo, insistió en las deudas pendientes: “Más allá de los derechos de exportación, que siguen siendo nefastos impuestos y que tienen que llegar a cero lo antes posible, hoy estamos hablando de infraestructura. Si el mundo y el país nos piden producir más, nosotros estamos en condiciones, pero necesitamos por dónde transportar eso producido”.

“La infraestructura es una materia pendiente que está empezando a moverse, pero va a llevar un tiempo. Hay que seguir insistiendo porque es un beneficio no sólo para el sector, sino para toda la Argentina”, concluyó.

Entrevista de Adrián Simioni, enviado especial de Cadena 3.