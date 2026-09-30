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Marco Rubio ordena salida anticipada de delegación iraní de la ONU en Nueva York

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, pidió a la delegación iraní que dejara Nueva York antes de lo planeado, tras poco avance en las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

30/09/2026 | 23:49Redacción Cadena 3

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Rubio ordenó a delegación iraní en la ONU irse de NY antes de lo previsto, dicen funcionarios

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WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ordenó al ministro de Relaciones Exteriores de Irán y a su delegación ante la Asamblea General de la ONU que abandonaran Nueva York antes de lo previsto, dijeron el miércoles dos funcionarios de Estados Unidos.

El gobierno de Trump había concedido visas, aunque con severas restricciones, al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, así como a sus delegaciones, para asistir a la reunión anual de líderes mundiales pese a las hostilidades entre ambos países.

Aunque el presidente iraní salió de Nueva York un día después de hablar en las Naciones Unidas la semana pasada, el ministro Araghchi se había quedado, supuestamente para participar en conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre la apertura del estrecho de Ormuz, poner fin al conflicto y reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Según algunos relatos, Araghchi tenía previsto permanecer en Nueva York hasta el miércoles.

Después de que se lograra poco avance en las reuniones del fin de semana entre mediadores iraníes y qataríes, Rubio comunicó a los iraníes el lunes que Araghchi y su delegación debían salir de Nueva York de inmediato, según los dos funcionarios, que estaban al tanto de la decisión y hablaron bajo condición de anonimato para tratar un proceso interno del gobierno.

De acuerdo con uno de los funcionarios, Rubio determinó que los iraníes habían "prolongado su estancia más de lo debido" y que, dado que las reuniones de alto nivel en la ONU habían terminado, debían marcharse.

Araghchi y su equipo salieron de Nueva York muy temprano el martes.

La delegación iraní ante la ONU negó el miércoles que se les hubiera ordenado marcharse. "La delegación iraní salió de Nueva York el lunes por la noche, de acuerdo con el calendario que también se había comunicado al Departamento de Estado de Estados Unidos con antelación el 17 de septiembre", escribió la delegación en su cuenta oficial de X. "Al no haber logrado nada, el Departamento de Estado ha recurrido a propagar noticias infundadas y sin valor".

La decisión de Rubio fue informada en primera instancia por Axios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la delegación iraní?
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ordenó que la delegación iraní abandonara Nueva York antes de lo previsto.

¿Quién tomó la decisión?
La decisión fue tomada por Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

¿Cuándo se dio la orden?
La orden fue comunicada el lunes, después de poco avance en las negociaciones.

¿Dónde se encontraban los funcionarios iraníes?
Los funcionarios estaban en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

¿Por qué se les pidió que se marcharan?
Se les pidió que se marcharan porque habían prolongado su estancia y las reuniones de alto nivel habían terminado.

[Fuente: AP]

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