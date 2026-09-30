Los glaciares suizos enfrentan un alarmante retroceso del 5,5% en su volumen de hielo en 2026

FOTO: Glaciares suizos pierden más del 5% de hielo en 2026 por olas de calor y nevadas escasas

ZÚRICH, Suiza (AP) — Los glaciares de Suiza, el país que alberga la mayor cantidad en los Alpes, perdieron este año el 5,5% de su volumen de hielo, la segunda mayor caída porcentual de que se tiene registro, debido a las olas de calor y a las escasas nevadas invernales, informaron expertos.

"Los glaciares alpinos no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir a largo plazo en estas condiciones", señalaron el servicio suizo de monitoreo de glaciares GLAMOS y la Academia Suiza de Ciencias en un comunicado difundido el jueves.

Los expertos indican que la tendencia ha empeorado en los últimos años: solo en los últimos cinco, el volumen de hielo en Suiza ha disminuido casi una quinta parte.

El informe da cuenta de las más recientes preocupaciones de que el calentamiento global causa estragos en Europa, el continente que se calienta más rápido en el mundo.

"El calentamiento que experimentamos ahora puede atribuirse al 100% al cambio climático antropogénico. Es así de simple", afirmó Matthias Huss, quien dirige GLAMOS. "Sin las emisiones humanas o los combustibles fósiles, no tendríamos ningún calentamiento en este momento".

El retroceso récord del hielo glaciar en Suiza se produjo en 2022, cuando el calor del verano, las escasas nevadas invernales y una inusual capa de polvo rojizo arrastrado desde el Sahara oscurecieron los glaciares y provocaron que absorbieran más calor.

Huss explicó que la cobertura de nieve en invierno era importante por dos razones.

"Por un lado, protege el hielo desnudo contra el derretimiento. Cuanto más tiempo se mantiene la nieve, más tiempo se evita la pérdida de hielo antiguo", explicó Huss en una entrevista en el Instituto Politécnico Federal ETHZ, donde es profesor de glaciología.

"Por otro lado, la nieve también es importante para generar nuevo alimento para el glaciar. Cuanta más nieve haya, mayor es el potencial de conservar parte de esa nieve a gran altitud y formar nuevo hielo", agregó.

El gran deshielo en los legendarios Alpes europeos no es el único: expertos afirman que el calentamiento global ayudó a desestabilizar una ladera del Himalaya que colapsó en agosto y desató inundaciones catastróficas y mortales en Nepal. Los satélites han mostrado una vasta reducción de glaciares en lugares como Groenlandia y la Antártida durante el último medio siglo, aproximadamente.

En Suiza, en términos absolutos, el volumen perdido ha sido menor que el de 2003, pero la disminución porcentual este año es mayor. Esto se debe a que el volumen total actual es aproximadamente un tercio del de hace 23 años. En aquel entonces, la pérdida relativa fue del 3,5% del volumen total de hielo en los glaciares suizos.

Este derretimiento acelerado del hielo ha tenido un impacto en Suiza: la pérdida de 2,2 billones de litros (581.000 millones de galones) de julio a septiembre equivale a cuatro veces el consumo anual de agua del país, de unos 9,1 millones de habitantes. Suiza obtiene más de la mitad de su electricidad de la energía hidroeléctrica.

Pero el impacto del derretimiento acelerado de los glaciares se extiende mucho más allá: Suiza es la torre de agua de Europa y alimenta algunos de los ríos más importantes del continente: el Danubio, el Po, el Rin y el Ródano.

Los expertos señalan que el "derretimiento extremo" que enfrentaron los glaciares de Suiza este año incluyó una disminución del espesor promedio de glaciares individuales de entre 2,5 y 4 metros (unos 8-13 pies), y una reducción de hasta 10 metros (33 pies) en la lengua de algunos glaciares.

Los equipos de expertos se han desplegado para evaluar la escorrentía y las grietas causadas por el agua que corre a través de los glaciares, en parte vertiendo tinte rojo en los arroyos para rastrear los flujos de agua.

Los glaciares Allalin, Clarident, Ródano y Aletsch —siendo Aletsch el más grande de los Alpes— fueron algunos de los que registraron el mayor derretimiento del que se tenga constancia este año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.