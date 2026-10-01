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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. El cielo estará despejado y se prevé un día agradable con buena visibilidad y poco viento.

01/10/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

Las condiciones actuales en Santa Fe muestran un cielo despejado con una temperatura de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 77% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Las condiciones serán favorables, con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y la visibilidad será óptima. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente placentero.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán variados. Para el viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, con probabilidad de lluvias moderadas. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 5 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con cielo mayormente nublado.

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