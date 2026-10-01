Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 1 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

Las condiciones actuales en Santa Fe muestran un cielo despejado con una temperatura de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 77% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Las condiciones serán favorables, con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y la visibilidad será óptima. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente placentero.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán variados. Para el viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, con probabilidad de lluvias moderadas. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 5 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con cielo mayormente nublado.