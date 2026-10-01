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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, Mendoza presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 13° y 20°. Se espera una jornada fresca y con vientos moderados del sur.

01/10/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 1 de octubre

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Este jueves 1 de octubre, el clima en Mendoza se caracteriza por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se sitúa en un 57%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la mañana. El viento sopla a 7 m/s desde el sur, lo que también influye en la percepción térmica.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima alcance los 13° y la máxima llegue a los 20°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá disfrutar de una buena panorámica de la ciudad y sus alrededores. La presión atmosférica se mantiene en 1022 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a las condiciones de viento, se prevé que continúe soplando desde el sur a una velocidad moderada, lo que podría generar un leve descenso en la temperatura durante las horas más frescas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca nublado, aunque sin probabilidades de lluvias.

Para los próximos días, el pronóstico indica un aumento en las temperaturas. El viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 4 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 21°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 5 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 22°, también con probabilidad de lluvias ligeras.

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