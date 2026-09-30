El Cuti Romero y Lautaro Martínez brillan en la victoria de Argentina ante Bolivia por 4-0

Buenos Aires, 30 de septiembre – En un amistoso internacional, la selección argentina se impuso con claridad ante Bolivia, con un resultado de 4-0, donde sobresalieron el defensor Cristian "Cuti" Romero, los delanteros Lautaro Martínez y Leonel Flores.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, Romero, quien debutó como capitán, tuvo un partido sin mayores complicaciones en el aspecto defensivo frente a un rival que no ofreció gran resistencia. Además, marcó un gol de cabeza que selló el 3-0. Por su parte, Lautaro Martínez abrió el marcador y el extremo de Boca, Leonel Flores, mostró un gran desempeño en los minutos que jugó, generando peligro por la banda izquierda.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el sábado 3 de octubre a las 21:00 en el Monumental. Este ciclo de amistosos se enmarca en una fecha FIFA que será recordada por el retiro internacional de Lionel Messi, programado para el martes 6 a las 20:00 frente a Benín.

La selección argentina demostró su superioridad sobre el equipo boliviano, dominando tanto la posesión del balón como las jugadas de ataque. Romero, en su debut con el brazalete, se convirtió en la figura del partido, no enfrentando complicaciones defensivas y anotando un gol decisivo con un frentazo.

Además de la efectividad de Lautaro Martínez, quien anotó con un potente derechazo, el volante Exequiel Palacios también se destacó al asistir en los goles, así como los ingresos de Franco Mastantuono y Leonel Flores, quienes contribuyeron a un triunfo convincente en el inicio de la primera fecha FIFA sin el parche de campeón del mundo que ha acompañado a la selección en los últimos cuatro años.