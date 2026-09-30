Raúl Jalil, en París: “La minería genera un efecto multiplicador muy grande”

FOTO: Jalil viajó junto a la comitiva presidencial y otros gobernadores.

Por Adrián Simioni

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, llegó a París junto a la comitiva política para participar de la Argentina Week, el encuentro que reúne a autoridades argentinas, empresarios y potenciales inversores europeos. La agenda contempla actividades vinculadas con sectores estratégicos como minería y energía.

En diálogo con Cadena 3, Jalil destacó la presencia de gobernadores de distintos espacios políticos y remarcó la importancia de generar contactos con empresas europeas.

“Es muy importante la delegación de gobernadores de distintos partidos. Es el segundo viaje que hacemos en busca de inversores. Muchas empresas invierten en distintos sectores, sobre todo minería, y llegar a Europa a través de Francia es una buena oportunidad para generar puntos de encuentro”, sostuvo.

La búsqueda de inversiones para Catamarca

El mandatario catamarqueño señaló que su objetivo durante la gira es avanzar en acuerdos que permitan impulsar el desarrollo de la provincia.

“Tenemos la obligación de gestionar, junto con Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz. La obligación genera responsabilidades, como llegar a puntos de encuentro para que Catamarca, en mi caso, pueda seguir creciendo”, afirmó.

Jalil también mencionó la presencia de empresas vinculadas con la minería y destacó particularmente a Glencore y Río Tinto, dos compañías que forman parte de la agenda empresarial vinculada con la Argentina Week.

“Hay varias empresas de minería que vendrán a la Argentina Week. Hay empresas con inversiones en cobre; tal vez seamos la primera provincia en importar cobre con Glencore, que tiene una inversión muy grande”, señaló.

Y agregó: “La minería genera un efecto multiplicador muy grande”.

“Las inversiones están llegando”

Jalil también valoró la coordinación entre los gobiernos provinciales y la Nación para impulsar políticas destinadas a atraer capitales.

“Hay un gran esfuerzo de los gobernadores para coordinar políticas públicas con la Nación, y las inversiones están llegando. Duplicamos las exportaciones y el año que viene las vamos a triplicar”, aseguró.

El gobernador sostuvo además que su prioridad está puesta en la gestión y en mantener vínculos con distintos sectores.

“Solo me dedico a la gestión, a tener buen diálogo con Nación, inversores, empresas públicas y privadas. Si no crecen las empresas privadas es muy difícil que se recupere la economía”, expresó.

El mensaje al PJ

Consultado por la situación del Partido Justicialista, Jalil consideró que el espacio debería modificar su enfoque y priorizar la búsqueda de consensos.

“El PJ tiene que cambiar la agenda, que no logra consensos. Siempre tendremos más posibilidades con una agenda proactiva. Uno está dedicado a Catamarca, al norte”, sostuvo.

El mandatario insistió además en que su posición busca preservar la identidad con la que fue elegido, pero al mismo tiempo avanzar en acuerdos.

“Nosotros siempre ganamos, mantenemos nuestra identidad para la cual la gente nos votó, para gestionar puntos de encuentro”, concluyó.

Entrevista de Adrián Simioni - enviado especial a París