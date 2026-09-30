Las olas de calor marinas ocultan meses de calentamiento adicional en los océanos

Las olas de calor marinas (MHWs) han sido tradicionalmente analizadas como eventos aislados, con inicios y finales claramente definidos. Sin embargo, una nueva investigación liderada por el Virginia Institute of Marine Science sugiere que este enfoque podría estar pasando por alto una parte importante del estrés térmico que experimentan los ecosistemas marinos.

El estudio, publicado en Nature's Communications Earth & Environment, propuso un nuevo marco para medir la exposición térmica acumulativa, no solo durante las MHWs, sino también durante los períodos prolongados de aguas inusualmente cálidas que pueden ocurrir antes y después de estas olas de calor.

Las olas de calor marinas forman parte de períodos de calentamiento más extensos

Los investigadores categorizaron los períodos de calentamiento que ocurren antes y después de las MHWs utilizando observaciones a largo plazo de 20 estuarios en EE. UU. Desarrollaron un método para medir la exposición térmica total al considerar las MHWs como parte de episodios de calentamiento más amplios, en lugar de eventos aislados.

El autor principal, Ricardo Utzig Nardi, explicó: "Empezamos a notar estas anomalías de agua caliente a cada lado de las olas de calor marinas y nos dimos cuenta de que en realidad están incrustadas dentro de períodos más largos de agua caliente. Suena obvio, pero los estudios suelen centrarse solo en la ventana de la ola de calor marina, y eso no representa con precisión las condiciones del mundo real".

Nardi encontró que estos períodos más amplios de agua inusualmente caliente pueden continuar durante semanas o incluso meses, y que el calentamiento antes y después de la MHW contribuyó tanto o más a la exposición térmica acumulativa que la ola de calor en sí.

El coautor Piero Mazzini añadió: "No podemos seguir analizando las olas de calor marinas de forma aislada al evaluar el impacto de los eventos de calentamiento en los ecosistemas costeros y oceánicos. Debemos reconocer el marco más amplio en el que existen, y esta investigación proporciona una forma de hacerlo".

Décadas de datos revelan un estrés térmico subestimado

Los investigadores examinaron más de 2,580 MHWs registradas en 20 estuarios de EE. UU. durante dos décadas. Su análisis reveló que las evaluaciones convencionales subestiman la exposición térmica total en más del 150% de media, una diferencia que podría tener importantes consecuencias para la salud de los ecosistemas.

Nardi comparó esta situación con la exposición al sol: "El riesgo de quemaduras solares depende tanto de la intensidad de la luz solar como del tiempo de exposición. Unos minutos pueden causar poco daño, pero horas de exposición pueden tener consecuencias. Es similar para los organismos marinos y el agua caliente; sus respuestas biológicas dependen no solo de cuán caliente se vuelva el agua, sino también de cuánto tiempo persista ese calentamiento".

Los resultados indican que las anomalías de agua caliente que ocurren antes y después de una ola de calor son en gran medida independientes de la MHW misma. Este hallazgo desafía la forma habitual en que los científicos interpretan el estrés térmico y proporciona un nuevo enfoque para estimar la exposición térmica total en los ecosistemas costeros.

Emergen dos tipos de olas de calor marinas

Los investigadores también separaron las MHWs en dos categorías amplias. Aproximadamente dos tercios fueron clasificadas como eventos "individuales", que ocurrieron dentro de aproximadamente 60 días de temperaturas elevadas que se extendieron más allá de la MHW. El tercio restante fue clasificado como eventos "compuestos", que estaban asociados con períodos de calentamiento mucho más largos (aproximadamente 90 días) antes y después de las MHW y generaron más de tres veces la exposición térmica acumulativa producida por la MHW misma.

"Como pueden ver, estos son períodos de exposición térmica notablemente largos", explicó Mazzini. "Muchos experimentos de laboratorio simulan olas de calor marinas aumentando las temperaturas durante unos pocos días o semanas. Nuestros hallazgos demuestran que, aunque estos experimentos tienen valor, a menudo no logran capturar la exposición térmica prolongada que los organismos experimentan en la naturaleza".

Repensando cómo se estudian las olas de calor marinas

Este trabajo se suma a un creciente cuerpo de investigación sobre MHWs del VIMS. Mazzini y Nathan Shunk, un estudiante de doctorado de tercer año, publicaron recientemente un estudio que define las "oltas de calor marinas verticales" y desarrolla un sistema de clasificación para ellas en la Bahía.

El año pasado, Nardi y Mazzini también publicaron investigaciones que pronosticaron un aumento de MHWs a lo largo de la costa este de EE. UU., identificando conexiones entre las olas de calor marinas y patrones climáticos de gran escala, incluidos El Niño y la Oscilación Decadal del Pacífico.

"Este estudio es un ejemplo de una ciencia excepcional nacida de una simple pregunta sobre la relación entre la temperatura y las condiciones de calidad del agua en los estuarios", dijo Mazzini. "Fue posible gracias a las observaciones de temperatura a largo plazo y alta frecuencia del NOAA".

El calentamiento prolongado podría intensificar el estrés en los ecosistemas

Los hallazgos podrían ayudar a las comunidades costeras y a los gestores de recursos a comprender mejor cómo el calentamiento prolongado afecta a los entornos marinos. Los períodos prolongados de temperaturas elevadas del agua pueden intensificar otras presiones ambientales, incluyendo condiciones de bajo oxígeno y floraciones de algas nocivas.

Estos estreses pueden ejercer presión adicional sobre ecosistemas que van desde lechos de pastos marinos hasta arrecifes de coral. Incluir los períodos de calentamiento antes y después de las MHWs en las evaluaciones ecológicas y experimentos de laboratorio podría ayudar a los investigadores a crear estimaciones más realistas de la vulnerabilidad de los ecosistemas y proporcionar mejor información para decisiones de conservación y gestión.

Nardi concluyó: "Esta investigación tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión sobre el papel que juegan las aguas cálidas en la salud de los ecosistemas al ampliar nuestro enfoque más allá de la ventana de la ola de calor, para que consideremos el impacto total de la temperatura a lo largo del tiempo". A medida que las MHWs se vuelven más frecuentes e intensas, medir su impacto acumulativo completo podría volverse cada vez más importante para proteger los recursos costeros y ayudar a las comunidades a prepararse para futuros cambios ambientales.