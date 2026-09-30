La Embajada de Israel califica de intento de atentado el ataque a un vuelo de Flydubai

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- La Embajada de Israel en Buenos Aires condenó el ataque ocurrido en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que realizaba la ruta entre Dubái y Tel Aviv, y lo catalogó como un "intento de atentado terrorista yihadista" perpetrado por uno de los pilotos de la aeronave.

En un comunicado, la embajada detalló que "de acuerdo con la información preliminar disponible, las autoridades israelíes consideran que se trató de un intento de atentado yihadista de parte de uno de los pilotos de la aeronave, cuya aparente intención habría sido estrellar la aeronave con sus pasajeros a bordo".

Destacó que "la intervención de pasajeros israelíes y miembros de la tripulación fue decisiva para evitar una catástrofe de grandes magnitudes", ya que "al advertir la gravedad de la situación, los pasajeros actuaron con extraordinaria valentía para ayudar a reducir al agresor".

Además, indicó que "los pilotos fuera de servicio que viajaban a bordo colaboraron para recuperar el control de la aeronave y conducirla a un aterrizaje seguro".

En este contexto, Israel expresó su reconocimiento a todos los involucrados y, en particular, al piloto que fue atacado por su colega, por el coraje y profesionalismo demostrados en circunstancias de extremo peligro.

Las autoridades también vincularon este incidente con el vínculo entre Israel y los Emiratos Árabes. Afirmaron que "la agresión a un vuelo de una compañía emiratí que une Dubái con Tel Aviv intenta atentar también contra el acercamiento entre ambos países y contra el proceso de paz y normalización impulsado por los Acuerdos de Abraham".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se pronunció sobre el ataque y en su cuenta de la red social X manifestó: "Mi saludo al piloto indio Capitán Smit Machchhar por su extraordinario valor. A pesar de haber sido apuñalado y herido gravemente, luchó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación sometieran al atacante, evitando un desastre catastrófico en pleno vuelo".

Netanyahu enfatizó que el capitán "salvó la vida de 174 personas, incluidos ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades. Deseo al Capitán Machchhar una pronta y completa recuperación. Es un verdadero héroe".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también denunció el episodio como un "intento de ataque terrorista yihadista". Agencia NA