Suspensión de ejecución de Christa Pike: un caso que conmueve a Tennessee tras 31 años

FOTO: Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee por el asesinato de una joven en 1995.

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- La ejecución de Christa Gail Pike en Tennessee, quien fue condenada por un asesinato que cometió a los 18 años, fue suspendida el miércoles, justo una hora antes de su realización. Un tribunal federal de apelaciones decidió revisar si se habían considerado adecuadamente sus denuncias de abuso sexual y violación durante su infancia en el proceso judicial.

Este acontecimiento podría haber marcado la primera ejecución de una mujer en Tennessee en al menos 200 años. Pike, actualmente de 50 años, junto a su novio, fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de clase de 19 años, a quien apuñalaron y golpearon en un centro de capacitación laboral en Knoxville en 1995.

El caso generó una gran atención mediática, en parte debido a un pentagrama tallado en el cuerpo de Slemmer y otros elementos que alimentaron el temor al culto a Satanás durante el "pánico satánico" de las décadas de 1980 y 1990.

No se aclaró de inmediato si el fiscal general de Tennessee apelaría la decisión de suspensión, ni cuánto tiempo podría demorar la ejecución, según información de CNN y Noticias Argentinas. Los testigos de la ejecución ya se encontraban reunidos en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, cuando se ordenó la suspensión, alrededor de las 9 a.m., hora local (10 a.m. en Miami).

A medida que se aproximaba la fecha de la ejecución, se reavivó el debate sobre la pena de muerte para delincuentes que eran menores de edad al momento de cometer el delito. Pike no niega su culpabilidad en el crimen, pero sus defensores argumentan que el estado debe considerar su juventud en ese momento, su salud mental y un historial de graves abusos sexuales, que incluyen violaciones desde su niñez.

El defensor federal adjunto Stephen Ferrell subrayó que la pena de muerte de Pike es un caso atípico, dado que otros jóvenes de 18 años condenados a muerte en Tennessee han visto sus sentencias anuladas. La Corte Suprema de EE.UU. rechazó el martes una solicitud de los abogados de Pike para suspender la ejecución, mientras que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, desestimó el lunes el indulto solicitado por Pike.

"Era una joven de 18 años con una enfermedad mental. Me llevó muchos años darme cuenta siquiera de la gravedad de lo que había hecho", expresó Pike en una declaración incluida en su solicitud de indulto. "Y aún más aceptar cuántas vidas había afectado. Le quité la vida al hijo, a la hermana o al amigo de alguien. Ahora me repugna pensar que fui capaz de cometer un crimen así".

La madre de Slemmer se ha manifestado a favor de la ejecución, afirmando que ha esperado décadas para que se cumpla la sentencia de Pike. Desde 1976, en Estados Unidos, 18 mujeres han sido ejecutadas, lo que representa aproximadamente el 1% del total de ejecuciones.