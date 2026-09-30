La figura de Nuestra Señora de Aparecida se convierte en un asunto electoral en Brasil

FOTO: La Santa Patrona de Brasil se convierte en tema electoral a días de las elecciones

La figura de Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, ha tomado un giro inesperado en el ámbito electoral a solo días de las elecciones programadas para el 4 de octubre. Esta situación surgió tras un comentario realizado por el candidato presidencial y senador Flávio Bolsonaro, el cual se volvió viral y encendió temores en la comunidad católica sobre una posible intención de despojar a la patrona de su estatus.

En este contexto, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal adversario del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, ha desmentido tales afirmaciones, calificándolas como "una gran mentira" y "la mayor noticia falsa de la campaña". La controversia en torno a Nuestra Señora de Aparecida ha colocado la religión en el centro del debate electoral en el país más poblado de América Latina, donde más del 56% de la población se identifica como católica.

Las encuestas actuales indican una competencia cerrada entre Lula y Bolsonaro de cara a las elecciones del domingo. Si ninguno de los candidatos logra obtener la mayoría absoluta, se llevará a cabo una segunda vuelta el 25 de octubre. La agencia Associated Press ha analizado la controversia y su relevancia.

El 23 de agosto, en un video, Bolsonaro afirmó que "declararía que Brasil pertenece al Señor Jesucristo", lo que fue interpretado por algunos católicos como un indicio de que podría retirar a Nuestra Señora de Aparecida como patrona del país. Esta interpretación fue amplificada por seguidores de Lula en redes sociales, quienes recordaron un proyecto de ley de 2007 que proponía tal cambio, aunque esta iniciativa fue archivada.

A pesar de los rumores, Bolsonaro nunca ha manifestado apoyo para despojar a Nuestra Señora de Aparecida de su título y ha rechazado firmemente las acusaciones. El senador explicó que su comentario se refería a un acto simbólico, como una oración.

Es importante destacar que el presidente de Brasil no tiene la autoridad para cambiar el estatus de Nuestra Señora de Aparecida, ya que este es un privilegio del Vaticano. En 1930, el papa Pío XI declaró a la Virgen de Aparecida patrona de Brasil, un título que el Estado brasileño reconoció posteriormente.

En un acto de campaña, Bolsonaro acusó a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, conocida como CNBB, de ayudar al Partido de los Trabajadores de Lula a difundir el rumor. Sin embargo, la CNBB negó tales afirmaciones, enfatizando que "una mentira no puede combatirse con otra mentira".

Analistas sugieren que la viralización de esta acusación se debe a los temores de los católicos sobre la creciente influencia de los evangélicos en la política brasileña. En tres décadas, el porcentaje de evangélicos ha aumentado significativamente, del 9% en 1991 al 26,9% en 2022.

"A los católicos les preocupa que el aumento del evangelismo pueda traducirse en la eliminación de símbolos nacionales importantes del catolicismo", indicó Rodrigo Toniol, profesor de antropología en la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Con encuestas que reflejan un empate técnico, esta controversia podría afectar la candidatura de Bolsonaro, quien es evangélico, reduciendo su apoyo entre los votantes católicos. "Esto puede tener un impacto en el voto, aunque solo conoceremos la magnitud de dicho impacto el domingo", agregó Toniol.

Lula, quien se identifica como católico, hizo referencia a las acusaciones sin mencionar a Bolsonaro y aseguró a sus seguidores: "Mientras yo sea presidente de la República, nadie se burlará de Nuestra Señora de Aparecida".

Los abogados de Bolsonaro han presentado una queja ante las autoridades electorales solicitando intervención, lo que ha generado otro capítulo en la batalla de poder entre los principales jueces del país. El juez André Mendonca, nominado durante el gobierno de Jair Bolsonaro, ordenó retirar publicaciones que afirmaban que Bolsonaro quitaría a Nuestra Señora de Aparecida su título, pero dos días después, el juez Flávio Dino, quien fue ministro de Justicia de Lula de 2023 a 2024, revocó esa decisión.

Finalmente, el lunes, el juez Luiz Fux, quien votó a favor de absolver a Jair Bolsonaro en su juicio por intento de golpe, revirtió la decisión de Dino. La máxima autoridad electoral de Brasil llevó a cabo una sesión sobre este asunto el miércoles, pero aún no había tomado una decisión al momento de la publicación.