Imágenes que causan pánico: así vivieron los pasajeros el intento de secuestro del avión de Flydubai

Momentos de terror absoluto y pánico generalizado se vivieron a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv.

Una violenta pelea dentro de la cabina del Boeing 737 desencadenó una caída libre de miles de metros, gritos en el pasillo y la activación de las alertas militares máximas en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades israelíes, uno de los pilotos habría intentado suicidarse lanzando la aeronave en un picado repentino y brutal, pasando de los 30.000 a los 15.000 pies de altitud en cuestión de instantes.

Durante el combate para frenar la maniobra, uno de los aviadores fue apuñalado. A pesar de las heridas y la presencia de sangre en los mandos, el otro integrante de la tripulación logró reducir al agresor y retomar el control de la máquina, evitando una catástrofe que llevaba a decenas de pasajeros —incluidos varios niños— al desastre.

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#BREAKING



?? Cockpit video is now out



Shows a bloody altercation, with one of the pilots seen soaked in blood



A Flydubai flight from Dubai to Tel Aviv was forced to divert to Saudi Arabia after what authorities described as a “violent incident” between two pilots



The aircraft… pic.twitter.com/p3eIQ58Ndw — Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 30, 2026

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?? BREAKING: A pilot aboard Flydubai flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv attacked the other pilot and attempted to seize control of the aircraft in terror attack.



The plane, carrying 174 Israeli passengers, plunged 14,000 feet before the situation was brought under control and… pic.twitter.com/FAgyt7dOpK — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) September 30, 2026

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En medio del caos, el avión emitió en primera instancia el código transponder 7700 (emergencia general) y, minutos después, activó el código 7500, la señal internacional que indica secuestro o interferencia ilícita a bordo.

La emisión del código 7500 encendió de inmediato las alarmas de seguridad nacional en Israel: la Fuerza Aérea desplegó caza interceptores y el primer ministro Benjamin Netanyahu encabezó una reunión de consulta de urgencia.

Finalmente, el Boeing 737 logró realizar un aterrizaje de emergencia sano y salvo en el aeropuerto internacional de Tabuk, en Arabia Saudita. Tras la inspección del pasaje y el control de la escena, las autoridades descartaron un acto terrorista externo y confirmaron que la pesadilla se debió a una sangrienta disputa entre los pilotos dentro de la cabina de mando.

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TERROR EN EL AIRE: PELEA A CUCHILLO EN LA CABINA DEL FLYDUBAI FZ1073 Y CAÍDA LIBRE DE 30 MIL A 15 MIL PIES

Un drama de película se vivió a bordo del vuelo Flydubai FZ1073, de Dubái a Tel Aviv, cuando estalló una pelea violenta dentro de la cabina del Boeing 737.

Según reportes… pic.twitter.com/SLKHUPpHNb — XPOSED MAGAZINE (@XPOSEDMAGAZINE) September 30, 2026

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