Ataque a un custodio de Monteoliva: un taxista contó que trabaja con chaleco antibalas

FOTO: Intento de robo a custodio de Alejandra Monteoliva en La Matanza deja heridos

Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, resultó herido en el brazo izquierdo durante un intento de robo en González Catán, partido de La Matanza. El episodio ocurrió cuando David Farías, suboficial de la Policía Federal, regresaba a su vivienda, ubicada en la calle Gallardo al 800.

Dos delincuentes en moto lo abordaron. Farías se identificó como policía y dio la voz de alto. Luego se produjo un intercambio de disparos en el que tanto el efectivo como los dos asaltantes resultaron heridos. El custodio está fuera de peligro.

El hijo de Farías relató que se despertó por los disparos y salió de la casa después de que su hermana, de 18 años, le abriera la puerta. "Cuando salgo, lo veo a mi viejo parado, pero todo ensangrentado", contó.

De acuerdo con su testimonio, uno de los atacantes quedó tendido junto a la moto, mientras que el otro, a quien identificó como el que llevaba el arma, escapó a pie y cayó unas dos cuadras más adelante.

El joven aseguró que este último alcanzó a llamar a sus familiares, quienes lo recogieron y lo trasladaron a un hospital. También afirmó que esas personas se habían acercado primero al lugar del enfrentamiento, pero se retiraron al advertir que el herido que estaba allí no era a quien buscaban.

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El ataque dio lugar a un análisis en Cadena 3 sobre la inseguridad en el conurbano bonaerense. Durante la conversación, se reprodujo un testimonio recogido por LN+ a un taxista y vecino de González Catán, que relató otro asalto y aseguró que utiliza un chaleco antibalas para trabajar.

"Yo uso chaleco antibalas. Me tuve que comprar otro porque el otro quedó secuestrado en el juzgado", explicó.

El trabajador contó que, al advertir que iban a robarle, envió un mensaje a su hijo. Según su relato, los delincuentes lo golpearon en la boca con la culata de un arma y lo amenazaron. Afirmó que llevaba un arma propia y que se produjo un enfrentamiento.

También sostuvo que, dos meses después, se enteró por las pericias de que su chaleco había recibido tres impactos de bala en la espalda.

Ese testimonio, aunque no permite generalizar la situación a todos los trabajadores o barrios, refleja el miedo de quienes adoptan medidas de protección para desarrollar sus actividades cotidianas.

En el análisis también plantearon la necesidad de una mayor coordinación entre el gobierno nacional de Javier Milei y la administración bonaerense de Axel Kicillof. Cuestionaron que la discusión sobre las responsabilidades políticas desplace la búsqueda de respuestas para las víctimas.

Como referencia, mencionaron el trabajo conjunto entre la Nación y las fuerzas de seguridad de Santa Fe frente a la violencia vinculada con el narcotráfico en Rosario. Los conductores señalaron que esa cooperación permitió avances, aunque remarcaron que el problema sigue sin resolverse por completo.